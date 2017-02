Interview zum Syrien-Krieg mit Kayu Orellana

Bonn. Hunderttausende Tote, Millionen auf der Flucht – seit sechs Jahren tobt ein grausamer Bürgerkrieg. Die Not ist groß. Der Rheinländer Kayu Orellana arbeitet für die Bonner Organisation Help. Sein Einsatzgebiet: Damaskus.

Kayu Orellana besuchte das Albert-Einstein-Gymnasium in Sankt Augustin-Niederpleis. Seit einigen Monaten ist er als Mitarbeiter der Bonner Organisation Help im Syrieneinsatz. Mit ihm sprach Rüdiger Franz.

Herr Orellana, die türkisch-syrische Grenze gilt inzwischen als abgeriegelt. Wie gelangt man derzeit auf regulärem Weg nach Syrien?

Kayu Orellana: In der Regel fliegt man von Deutschland nach Beirut, dort gibt es Taxis nach Damaskus und Homs. Nach Damaskus sind es 100 Kilometer, die aber von zehn bis 15 Checkpoints unterbrochen sind. Bei meinem ersten Transit wurde die Strecke kurz hinter mir von der israelischen Luftwaffe bombardiert, die einen Einsatz gegen die libanesische Hisbollah flog.

Welche konkreten Aufgaben erfüllt Help vor Ort?

Orellana: Wir von „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ arbeiten mehrgleisig. In Syrien arbeiten wir daran, auf früheren Kriegsschauplätzen eine Infrastruktur für die Wasserversorgung aufzubauen, von der eine halbe Million Menschen profitieren sollen. Zudem führen wir für Kinder und Jugendliche Notschulunterricht durch und bieten für junge Erwachsene Aus- und Weiterbildungen an. Dazu kommt klassische Nothilfe, also die Verteilung von Essen, Kleidung, Hygieneartikeln oder auch Diesel zum Heizen. Zudem leisten wir Hilfe, um Flüchtlinge beispielsweise in Rohbauten unterzubringen. Im Winter kann es sehr kalt werden. Dazu sind wir auf Arrangements mit den Bauherren angewiesen. In Jordanien kümmern wir uns um die psychosoziale Betreuung der syrischen Flüchtlinge – viele leiden unter Kriegstraumata.

In den vergangenen Wochen stand vor allem die Stadt Aleppo im Fokus des Interesses der Weltöffentlichkeit. Wie ist die Lage in Damaskus?

Orellana: Auf dem Höhepunkt der Kampfhandlungen 2012/13 ist ein großer Teil der Landbevölkerung in die Großstädte und damit in die Nähe von Bekannten geflüchtet. Jetzt sind die Städte mit Menschen überflutet, entsprechend belastet ist die Infrastruktur, und das wirkt sich auf alle Bereiche aus. Schulklassen umfassen teilweise 80 bis 90 Kinder.

Ist denn zumindest für Damaskus Entspannung in Sicht?

Orellana: Nein. Das Problem ist: Das Devisenembargo hat zu einer Hyperinflation der lokalen Währung geführt. Besonders hart trifft das all diejenigen, die ohnehin wenig haben. Bei vielen Menschen, die in ihrer Not in Damaskus kleine Wohnungen gemietet haben, gehen nun die Ersparnisse zur Neige. Ich fürchte, dass deshalb die eigentliche humanitäre Katastrophe jetzt bevorsteht, wenn nicht bald deutlich mehr Hilfe nach Syrien gelangt.

Sind denn nicht ausreichend Hilfsorganisationen vor Ort?

Orellana: Dazu nur folgender Vergleich: Nach dem schweren Erdbeben in Nepal waren dort mehr als 100 internationale Nichtregierungsorganisationen im Einsatz. In Syrien sind es unter 20. Der Bedarf ist so groß, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen soll.

Und wo fangen Sie an?

Orellana: Nach den ersten Monaten weiß ich zu schätzen, wie wichtig gute lokale Kontakte und Netzwerke sind. Sie erleichtern die informelle Arbeit, auf die es in einem Krisengebiet sehr ankommt. Daher setzen wir da an, wo wir den größten Bedarf identifizieren können. Dies sind derzeit das Umland von Damaskus und die Stadt selbst, in der bei Weitem die meisten Binnenvertriebenen Zuflucht suchen.

Die Rolle der UN in Syrien ist nicht unumstritten. Einerseits werfen ihr syrische Hilfsorganisationen enge Kooperation mit der Assad-Regierung vor. Andererseits stehen auch lokale Organisationen wie die als „Weißhelme“ bekannte syrische Zivilverteidigung in der Kritik. Wie bewerten Sie das, und was bedeutet das konkret für Ihre Arbeit?

Orellana: Wir sind uns der Glaubwürdigkeitskrise der humanitären Initiativen bewusst. Die große Komplexität des Konfliktes in Syrien und die Pluralität der Berichterstattung aller Seiten hat nicht zuletzt dazu beigetragen. Für Help ist das jedoch kein Grund, aufzugeben und das Handtuch zu werfen. Vielmehr sehen wir uns mehr denn je in der Pflicht, unser humanitäres Mandat gewissenhaft und nachhaltig wahrzunehmen.

Im Sommer wurde bekannt, dass die UN Verträge in Millionenhöhe mit Institutionen aus dem Umfeld Assads abgeschlossen haben. Mehrere syrische Unternehmer, deren Firmen auf den Sanktionslisten der USA und der EU stehen, sollen davon profitiert haben.

Orellana: Politische Verstrickungen und Seilschaften sind kein Teil unserer humanitären Arbeit. Für Help liegt der Fokus auf dem Bedarf der Menschen, die vom Krieg betroffen sind.

Wie bewerten Sie die Rolle der Medien?

Orellana: Ein echtes Problem ist natürlich, dass die meisten Korrespondenten in Kairo oder in der Türkei sitzen. Das erschwert natürlich die authentische Berichterstattung, wenn man nicht vor Ort ist und sich selbst kein Bild von der Situation machen kann.

Unter welchen Bedingungen leben Sie in der Hauptstadt Damaskus? Gibt es ein bestimmtes Gefühl, das jemanden in Syrien permanent begleitet?

Orellana: Das Besondere ist sicherlich, dass schlichtweg niemand irgendwelche Sicherheitsgarantien geben kann. Ich selbst wohne in einem eigentlich ruhigen Viertel. In meiner dritten oder vierten Nacht dort wurde ich allerdings von einer Reihe Explosionen geweckt, aus dem Fenster heraus sah ich Leute an einem Checkpoint heftig diskutieren. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um Boden-Boden-Raketen der israelischen Armee, die in Richtung des Flughafens abgefeuert wurden. Das war sozusagen der „Willkommensgruß“ für mich.

Wie sind Sie Mitarbeiter von „Help“ geworden?

Orellana: Auf dem ganz klassischen Weg eines ganz normalen Bewerbungsverfahrens.