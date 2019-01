Interview mit einem Medienpädagogen

Der Medienpädagoge Martin Müsgens über den Zeitpunkt fürs erste Smartphone, Datensparsamkeit und Virenschutz.

Von Daniela Greulich, 11.01.2019

Der Datenklau bei mehr als 1000 Politikern und Prominenten zeigt auch die wachsende Verwundbarkeit des Einzelnen in einer digitalisierten Welt. Wie können Eltern ihre Kinder auf ein möglichst sicheres Agieren im Netz vorbereiten? Darüber sprach mit dem Medienpädagogen Martin Müsgens von der Landesanstalt für Medien NRW.

Herr Müsgens, welche Fragen bewegen Eltern in Sachen Internet?

Martin Müsgens: Grundsätzlich ist leider Cybermobbing ein Thema. Seit ein paar Jahren geht es außerdem verstärkt um die Frage, „Wann ist mein Kind alt genug für ein Smartphone?“. Wenn man bedenkt, dass darauf extrem viele personenbezogene und persönliche Informationen, Fotos, Kontakte, persönliche Nachrichten und Einträge gespeichert sind, ist dieses Thema natürlich ganz eng verknüpft mit der Frage „Wie schütze ich persönliche Informationen und Daten von mir gegen ungewollten Zugriff?“.

Und wie mache ich das am besten?

Müsgens: Grundsätzlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass alle Daten, die man in irgendeiner Art und Weise speichert oder über das Internet versendet, nicht 100-prozentig sicher sein können. Sie können abgegriffen werden, und auch von Kontakten an unbeteiligte Dritte weitergeleitet werden. Jeder sollte sich immer fragen, ob er damit leben könnte, wenn eine Information oder ein Bild an Unbeteiligte weitergegeben wird. Von daher ist der Aspekt der Datensparsamkeit, also „weniger ist mehr“, sehr zentral. Niemand sollte außerdem sein Smartphone ungesichert herumliegen lassen, sondern es per Pin oder Passwort sichern. Und es ist wichtig, regelmäßig ein Backup zu machen, damit man auf die Daten auch zugreifen kann, wenn man das Gerät im schlimmsten Fall verliert.

Was wäre ein Beispiel für diese Datensparsamkeit?

Müsgens: Es gibt im Netz diverse Gewinnspiele, wo mal eben die Adresse eingegeben werden soll oder wo jemand ein Kind nach dem Alter fragt. Die Heranwachsenden müssen von Anfang an verstehen, dass es sensible Informationen gibt, die Dritte eigentlich nichts angehen. Und dass der Gesprächspartner im Netz nicht unbedingt der sein muss, für den er sich ausgibt. Deshalb ist es mir wichtig, dass die Eltern ihre Kinder beim Surfen anfangs Schritt für Schritt begleiten.

Wie können sie das tun?

Müsgens: Auf jeden Fall sollten sie nicht mit der Anmeldung in sozialen Netzwerken starten oder mit Diensten, bei denen das Kind in einen Austausch mit anderen Nutzern tritt. Es gibt Angebote wie das „Internet-ABC“, wo Mädchen und Jungen spielerisch in einem werbefreien Umfeld lernen, wie man zum Beispiel mit kindgerechten Suchmaschinen umgeht. Nach und nach können die Eltern dann immer mehr Webseiten zulassen, bis das Kind verstanden hat, worauf es achten muss, wenn es sich mit anderen austauscht.

Die jetzige Elterngeneration ist selbst schon großenteils mit digitalen Medien aufgewachsen und im Netz präsent...

Müsgens: ... und deshalb sollten die Eltern ihren Kindern dort auch Vorbilder sein – zum Beispiel bei der Frage „Wie präsentiere ich mich in sozialen Netzwerken?“. Ich finde es auch immer schwierig, wenn Eltern zu viele Kinderfotos verbreiten. Jeder hat ein Recht auf einen sensiblen Umgang mit Fotos und Informationen über sich, so dass sich auch die Eltern bei allem Stolz klarmachen sollten, dass man öffentlich keine Kinderfotos postet, sondern nur in der abgegrenzten Familiengruppe.

Gibt es so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für Eltern?

Müsgens: Wir haben bei unserem Projekt „klicksafe“, der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz, eine Checkliste „Ist Ihr Kind reif für ein Smartphone?“ für Eltern entwickelt. Dort können Eltern auch den Ratgeber „Smart mobil?!“ bestellen oder herunterladen. Und vielleicht ist anfangs ja auch ein einfacheres Gerät ohne Internetzugang ausreichend.

Wann ist denn ein guter Zeitpunkt für das erste Smartphone?

Müsgens: Das kann man schlecht generalisieren. Wir bekommen auf jeden Fall mit, dass Eltern ihrem Nachwuchs immer früher, natürlich auch aufgrund von Gruppendruck aus dessen Umfeld, Smartphones zur Verfügung stellen. Vielfach geschieht das mit dem Wechsel zur weiterführenden Schule, weil dann die Wege zur Schule weiter werden, und die Eltern es gut finden, wenn sie ihre Kinder auch mal erreichen können. Dann haben bald 90 Prozent ein solches Gerät. Wichtiger als ein konkretes Alter ist aber, dass das Kind schon bestimmte Medienerfahrungen gemacht hat und nicht von 0 auf 100 geht. Man muss sich bewusst machen, wie viele Einzelgeräte so ein Smartphone eigentlich enthält.

Gibt es bei den Eltern da einen großen Aufklärungsbedarf?

Müsgens: Bei den Eltern gibt es viele Unsicherheiten, wie sie ihre Kinder in der digitalen Welt begleiten. Es geht ja auch nicht nur um das Smartphone. Tablet, Laptop oder PC – alle Geräte, die ans Internet angeschlossen sind, können gehackt werden, auf sie kann von außen Zugriff erlangt werden. Dort stellt sich überall die Frage der Datensparsamkeit und natürlich auch die des Datenschutzes.

Was raten Sie in dieser Hinsicht?

Müsgens: Man sollte sehr genau überlegen, welche Daten man in einer Cloud speichert. In jüngster Zeit gab es da einige Skandale, bei denen Daten abgegriffen worden sind, wie etwa Nacktfotos von Prominenten. Man sollte seine Geräte aktuell halten, ein Virenprogramm installieren und eine Firewall. Außerdem sollte man bestimmte Dienste – wie bei Erwachsenen das Onlinebanking – nicht nutzen, wenn man sich in ein öffentliches Wlan einwählt, da sie dort leichter abgegriffen werden können. Alle Apps und Programme gilt es außerdem zu prüfen, bevor man sie installiert.

Welche Fragen sollte man sich da stellen?

Müsgens: Welche Berechtigungen fordern die Apps ein? Auf welche Daten greifen sie gegebenenfalls zu? Ist der App-Hersteller seriös? Und natürlich sollte man bei verdächtigen Mails aufmerksam reagieren, da es sich um Phishing-Mails handeln könnte, und im Zweifel lieber noch einmal beim Absender nachfragen, bevor man seine Kontonummer eintippt. Außerdem ist es wichtig, niemals vorschnell auf Links zu klicken, denn so riskiert man, dass der eigene PC gehackt wird, man sich Viren einfängt oder Passwörter an Dritte gelangen.

Sehen Sie bei Kindern den Verzicht auf das Smartphone als Option?

Müsgens: Das Smartphone hat eine enorme Bedeutung im Freundeskreis, ohne sind ältere Kinder und Jugendliche in vielerlei Hinsicht abgeschnitten von wichtigen Informationen. Und es gibt kaum noch Berufsgruppen, die nicht mit digitalen Medien arbeiten. Ein kompetenter Umgang mit Medien kann sich aber nur einstellen, wenn man mit Medien umgeht und Erfahrungen sammelt. Also sollte man Kinder und Jugendliche nicht von diesen Geräten fernhalten, sondern sie unterstützen.