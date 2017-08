Daniel Günther und Jens Spahn über Veränderung in der Politik, die Zeit nach Merkel und persönliche Perspektiven.

Von Gregor Mayntz, 14.08.2017

"Natürlich zählen wir beide zur Führungsreserve der CDU“, sagt Jens Spahn. Mit dem Staatssekretär im Finanzministerium sowie dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther sprach im Doppelinterview über Koalitionen und einen Generationswechsel bei ihrer Partei, der CDU.

Von der Saar kam die Kunde, Jamaika, also Schwarz-Grün-Gelb, klappt nicht. Was kommt von der Förde?

Daniel Günther: Klappt.

Warum?

Günther: Manchmal gelingt es beim zweiten Mal besser. Das wichtigste Fundament ist doch, dass die Leute miteinander klarkommen. Hier passen die Typen. Und in unserem Koalitionsvertrag finden sich alle Parteien wieder. Das wird fünf Jahre halten – mindestens.

Sehen Sie Typen, die zusammen passen, auch bei Jamaika im Bund?

Jens Spahn: Aber sicher. Und wenn es rechnerisch diese Mehrheit gibt, sollte sie genutzt werden. Eine neue große Koalition sollte es jedenfalls auf keinen Fall werden. Das wäre nicht gut für das politische Klima im Land. Außerdem gibt es keine gemeinsamen Projekte, die Luft ist einfach raus. Die SPD spielt ja schon seit Monaten Opposition und Regierung gleichzeitig. Da ist es doch konsequent, sich gleich für die Opposition zu entscheiden. Außerdem haben Gabriel und Schulz dann genug Zeit, mal ihr Verhältnis zu klären. Derzeit ist man angesichts der Dauerpräsenz von Sigmar Gabriel ganz verwirrt, wer denn nun eigentlich SPD-Vorsitzender und wer Kanzlerkandidat ist. Jamaika jedenfalls ist eine ernst zu nehmende Option, wenn es mit der FDP zusammen nicht reicht.

Mit der FDP? Sie organisierten doch den Schwarz-Grün-Gesprächskreis.

Spahn: Mit der FDP haben wir einfach die größten Schnittmengen – politisch und kulturell. Die Grünen würden auch immer mit der SPD koalieren, wenn es reichte. 2013 ist ein schwarz-grünes Bündnis auf den letzten Metern gescheitert, obwohl es möglich gewesen wäre. Mit unseren Gesprächen wollen wir verhindern, dass so etwas noch einmal passiert. Auf der anderen Seite sehen wir gerade in NRW, dass bürgerliche Mehrheiten wieder möglich sind.

Bekommen wir nach der schwarz-gelben und der rot-grünen nun die Jamaika-Welle in Deutschland?

Günther: Wir sollten Schleswig-Holstein nicht überhöhen. Aber ich glaube, dass die Zeiten der Blockbildungen in Deutschland vorbei sind. Das ist doch positiv, dass so viele Kombinationen möglich geworden sind. Die Union ist nicht mehr gefangen in der großen Koalition. Ich wünsche mir auch Zweier-Bündnisse, aber wir werden uns an Dreier-Konstellationen gewöhnen müssen. Jamaika ist in der Verbindung von Ökologie und Ökonomie ein spannendes Zukunftsprojekt.

Wo steckt in Ihrem Koalitionsvertrag eine Blaupause für den Bund?

Günther: Ich bin davon überzeugt, dass es klappt, wenn man jeder Partei Projekte gibt, hinter denen sie aus voller Überzeugung steht. Im Bund wird es gelingen, wenn wir davon abgehen, uns in allen Bereichen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen zu wollen. Jede Partei braucht ihre kompletten Projekte – das ist die Philosophie hinter Jamaika.

Im Bund kriegt also die FDP die 30-Milliarden-Steuererleichterung, kriegen die Grünen den Kohle-Sofortausstieg...

Spahn: … und wir?

Das wäre die Frage...

Spahn: Mal andersrum gedacht: Zu den größten Herausforderungen der nächsten Jahre gehört das Einwanderungsrecht. Da mussten alle Seiten bereits einige politische Glaubensüberzeugungen über Bord werfen. Wir wollen mehr qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und keine mehr in die Sozialhilfe. Dafür müssen wir den Missbrauch des Asylrechts durch illegale Migranten verhindern und unsere EU-Grenze endlich sichern. Dabei geht es an den Kern unseres Selbstverständnisses. Das wäre ein spannendes Projekt für Jamaika, denn es könnte einen der großen gesellschaftlichen Konflikte endlich befrieden.

Seit dem Jahr 2000 hat sich die CDU unter Angela Merkel stark verändert. Ist die Veränderung nun zu Ende?

Spahn: Veränderung wird es immer geben, das ist das Wesen des Menschen. Fortschritt ist und bleibt das, wofür wir stehen. Das „Wie“ ist entscheidend. Wir wollen Veränderungen so gestalten, dass sie erträglich werden und unsere Werte dabei erhalten bleiben. Wenn zwei Menschen dauerhaft füreinander einstehen, war, ist und bleibt das für uns ein entscheidender Wert menschlichen Zusammenlebens – auch wenn Ehe heute anders aussieht als 1970. Die linken und die rechten Spalter versuchen, den Menschen ihrer Ideologie anzupassen. Wir schauen auf den Menschen, seine Bedürfnisse und seine Talente.

Günther: Manchmal ist die CDU zu langsam. Wir hätten viel früher Homosexuellen entgegenkommen müssen, wenn die nach einem Modell leben wollen, für das die CDU immer geworben hat. Meine Erwartung an die CDU ist, gesellschaftspolitisch eher liberal zu sein und dafür in der Wirtschafts- und Sicherheitspolitik das Konservative zu bewahren.

Die CSU hat Probleme mit ihrem Generationenwechsel. Und die CDU?

Spahn: Das steht doch bei uns nicht an. Oder habe ich was verpasst?

Na, wenn Merkel nun triumphal wiedergewählt wird, ist dann automatisch klar, dass sie 2021 wieder antritt oder muss man sich beizeiten Gedanken machen?

Spahn: Wir wollen erst einmal die Bundestagswahl 2017 gewinnen und dann drei Wochen später die Landtagswahl in Niedersachsen. Wir sehen doch gerade immer deutlicher: Die CDU ist mehr als eine Person, wir sind ein Team. Die Ministerpräsidenten, die Landesvorsitzenden, viele Fleißige mit Gestaltungsanspruch in den Parlamentsfraktionen. Ich sehe das gelassen. Wissen Sie, 1998 hätte doch kein Mensch geahnt, dass 2005 Angela Merkel Kanzlerin ist.

Günther: Es wird irgendwann eine Nach-Merkel-Zeit geben. Wir wissen nicht wann. Aber wir sehen, dass sich – historisch untypisch – während einer CDU-Kanzlerschaft eine neue Riege von Ministerpräsidenten aufbaut, die zusammen mit vielen weiteren jüngeren Leuten in Regierungsverantwortung eine Fülle von Potenzial für eine Nach-Merkel-Ära garantieren.

Gehört Daniel Günther zu den potenziellen Nachfolgern, Herr Spahn?

Spahn (lacht): Natürlich gehört ein Ministerpräsident qua Amt zur Führungsriege der Union, zumal dann, wenn er wie Daniel Günther mit einer neuen Koalition Impulse für die Zukunft setzt. Vor allem geht es aber an der Schwelle zum dritten Jahrzehnt im neuen Jahrtausend darum, dass wir uns die richtigen Fragen stellen: Wie schaffen wir es, dass wir in zehn Jahren noch wirtschaftlich erfolgreich sind? Wie halten wir die Gesellschaft, wie halten wir die Europäische Union zusammen? Mit welcher prägenden Kultur, welcher Leitkultur? Es geht um die richtigen Themen, nicht um Organigramme.

Gehört Jens Spahn zu den potenziellen Nachfolgern, Herr Günther?

Günther: Wir tun uns beide keinen Gefallen, wenn wir uns gegenseitig ins Gespräch bringen. Natürlich zählen wir beide zur Führungsreserve der CDU. Jens Spahn gehört doch zu den wahrnehmbarsten CDU-Politikern. Er macht Wahlkampf in allen Bundesländern und steht dort für die Bundes-CDU. Das ist eine positive Figur. Aber es ist doch klar, dass wir eine erfolgreiche Kanzlerin haben, die Deutschland noch viele Jahre regieren soll.