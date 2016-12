Scheidender UN-Generalsekretär

29.12.2016 Genf. Der Syrien-Krieg überschattet Ban Ki Moons Amtszeit. Dem Südkoreaner unterliefen auch diplomatische Patzer.

Bei seinem letzten großen Auftritt vor den Vereinten Nationen zeigte Ban Ki Moon viel Gefühl. Der sonst so spröde, so blasse Generalsekretär der Weltorganisation erzählte aus seiner Kindheit. Diese Kindheit des heute 72-Jährigen wurde vom Koreakrieg (1950 bis 1953) erschüttert. Bans Familie musste aus ihrem brennenden Dorf fliehen. Nach dem Töten brachten die Vereinten Nationen den Opfern Essen, Schulbücher, Hoffnung. „Ich bin ein Kind der Vereinten Nationen“, sagte der Südkoreaner Ban mit zerbrechlich wirkender Stimme. Viele Emissäre der 193 Mitgliedsländer waren ob des Ban‘schen Bekenntnisses bewegt.

Die UN-Vollversammlung traf sich Mitte Dezember, um Ban, den achten Generalsekretär, zu verabschieden. Nicht wenige Gesandte in der Vollversammlung dürften sich gefragt haben, worin das Erbe Ban Ki Moons besteht. Es ist eine Amtszeit, die von einem der schrecklichsten Kriege seit Jahrzehnten überschattet ist: dem 2011 ausgebrochenen Konflikt in Syrien.

Diplomaten schreiben dem scheidenden Chef des UN-Sekretariats allenfalls ein mittelmäßiges Zeugnis. „Es ist einfach, Ban Ki Moon in vielen Punkten Vorhaltungen zu machen“, urteilt Khalil Hamdani, der es bei der Genfer UN-Konferenz für Handel und Entwicklung zum Direktor brachte und vier Generalsekretäre erlebte. „Bemüht hat sich Ban , aber die Resultate sind dürftig“, fasst ein Unterhändler zusammen, der namentlich ungenannt bleiben will.

Als Ban 2006 zum Generalsekretär bestimmt wurde, repräsentierte Kofi Annan als Generalsekretär die UN. Der geschmeidige, rhetorisch bestechende Annan galt vielen als „Rockstar“ der internationalen Politik, sogar als der „weltliche Papst“. Gegenüber Annan wirkte Ban noch ein bisschen biederer, als er ohnehin ist. Schon vor Amtsantritt im Januar 2007 leistete sich Ban einen bösen Schnitzer. Freimütig räumte er Ende 2006 ein, dass er in seiner Heimat Südkorea als „schlüpfriger Aal“ bekannt sei. Der Hinweis förderte nicht eben seine Autorität. Später sagte er: „Ich weiß, dass ich nicht die perfekte Person bin.“

Dies traf zumal für die diplomatische Lösung bewaffneter Konflikte zu: Ban konnte sich in den zehn Jahren an der UN-Spitze nie als der oberster Vermittler der Staatengemeinschaft in Szene setzen. Zuletzt tobten weltweit mehr als 30 Konflikte. Besonders das Scheitern der UN bei der Bewältigung des Bürgerkriegs in Syrien wird in Zukunft untrennbar mit dem Namen Ban Ki Moon verbunden sein. Ban zog sich schon früh aus dem diplomatischen Ringen für eine Befriedung zurück. Auch auf anderen Politikfeldern war Ban nicht derjenige, der mutig voranging.

In Bans Amtszeit häuften sich auch kleinere und größere Ausrutscher auf dem internationalen Parkett. So lud Ban 2014 den Iran zu einer Syrien-Konferenz der UN ein, kurz darauf lud er die Vertreter Teherans auf Druck der USA wieder aus. Ein schwerer diplomatischer Fauxpas. Ban beugte sich auch dem finanziellen Druck Saudi Arabiens und strich das Land von der Schwarzen Liste mit Verbrechen gegen Kinder. Die Israel-freundliche Lobby-Organisation UN-Watch erklärte den Kniefall vor den Saudis als den „schlimmsten Moment“ der UN im Jahr 2016.

Welche Errungenschaften kann Ban sich gutschreiben? Es ist bezeichnend, dass der frühere Direktor bei der UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, Khalil Hamdani, als Bans wichtigsten Erfolg die Renovierung des New Yorker Hauptquartiers der Vereinten Nationen anführt. Die US-amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, strich Bans Kampf für Homosexuelle heraus. Andere Diplomaten schreiben Ban sein Engagement für Frauen gut. (Jan Dirk Herbermann)