Abstimmung über die Ehe für alle

Berlin. Bei der Debatte im Bundestag knallt es zweimal. Die Gründen zünden eine Konfettikanone, der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs greift Merkel scharf an.

Von Henning Rasche, 01.07.2017

Als es im Bundestag richtig knallt, ist es 9.10 Uhr. Die meisten der Abgeordneten haben sich da bereits vor den Kameras positioniert, um rasch ins Fernsehen zu kommen. Die einen wollen einen Erfolg für sich reklamieren, die anderen schimpfen. Norbert Lammert (CDU) ist das einerlei. Der Bundestagspräsident sitzt stur da, als er verkündet: 623 abgegebene Stimmen, 393 mal Ja, 226 mal Nein, vier Enthaltungen. Auch mehr als 70 Unionsabgeordnete stimmen mit Ja. Die „Ehe für alle“ ist beschlossene Sache. Dann knallt es. Die Grünen zünden eine Konfettikanone.

49 statt vorgesehene 38 Minuten haben die Abgeordneten diskutiert. Manche haben mit sich und den anderen gerungen, manche sonnen sich im Glanze eines historischen Tages. Die Sozialdemokraten haben in dieser Zeit ihre Ehe mit der Union auf Spiel gesetzt – und damit viele neue Ehen ermöglicht.

Unionsfraktion ist wütend

„Das ist vielleicht nicht gut für die Koalition“, sagt SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann, der als Erster am Rednerpult und später auch vor den Kameras steht, „aber es ist gut für die Menschen.“ Und auch wenn er sich Seitenhiebe in Richtung der Union nicht verkneift, so ist seine Tonlage vor allem: versöhnlich. Oppermann weiß, man braucht sich vielleicht noch in diesem Leben.

Volker Kauder lässt seine Faust ebenfalls in der Tasche. Der Chef der Unionsfraktion ist wütend, gegen diese Debatte, gegen diese Abstimmung und auch gegen die Ehe für alle. Aber er reißt sich zusammen, mahnt und warnt, und fordert Respekt ein, für alle, die anderer Auffassung sind als die Mehrheit, so wie er. Um 8.18 Uhr hat Kauder die Abstimmung verloren gegeben. Er weiß, er ist in der Minderheit.

Zwar in derselben Fraktion wie Volker Kauder, aber anderer Auffassung, ist Jan-Marco Luczak. Er hält die bemerkenswerteste Rede des Vormittags. „Gerade weil ich Christdemokrat bin, bin ich für die Öffnung der Ehe“, sagt er. Man schütze die Ehe nicht dadurch, dass man sie anderen vorenthalte. Ein Konservativer, der die Ehe für alle mit seiner konservativen Haltung begründet. „Das ist bürgerliche Politik“, schwärmt Luczak. Man hört das Herz der Demokratie in diesem Moment ein wenig lauter pochen.

Ein lang ersehntes Ziel erreicht

Der respektvolle Teil der Debatte ist damit allerdings vorbei. Es folgt der zweite, nun ja, leidenschaftliche Teil. Der Grüne Volker Beck und der Sozialdemokrat Johannes Kahrs kämpfen seit Jahren für die Rechte Homosexueller. Sie gelangen mit der Öffnung der Ehe an ein lang ersehntes Ziel. Ein Ziel, das vor allem die Union lange verhindert hat, findet Kahrs. „Das war erbärmlich, das war peinlich“, sagt er zur Kanzlerin. Er ist es, der noch vor der Konfettikanone für den ersten Knaller des Tages sorgt. Kahrs ist sauer. Merkel habe die Diskriminierung von Schwulen und Lesben seit 2005 unterstützt, sagt Kahrs der Kanzlerin ins Gesicht. Er schließt mit: „Ehrlicherweise, Frau Merkel: Danke für nichts.“

In diesem Moment rückt ein alter Bekannter in den Blick. Sigmar Gabriel sitzt als Vizekanzler neben Merkel auf der Regierungsbank. Während Johannes Kahrs redet, guckt der ehemalige SPD-Chef, als wolle er sich am liebsten einen Schuhkarton über den Kopf stülpen, damit er das nicht miterleben muss. Die Scham steht ihm ins Gesicht geschrieben. Ohnehin geben Kanzlerin und Vizekanzler ein harmonisches Bild ab an diesem Tag. Die beiden tuscheln und feixen, als könne sie niemand trennen. Union und SPD bleiben aus Vernunft noch ein wenig zusammen. Die Scheidung kommt später. Oder doch nicht.