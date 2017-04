Düsseldorf. CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach spricht über seine Gesundheit, den Fall Amri und sein neues Amt in NRW

Von Michael Bröcker, Laura Ihme, Thomas Reisener, 20.04.2017

Gut drei Wochen vor der Landtagswahl in NRW will die CDU mit dem populären Bundespolitiker Wolfgang Bosbach punkten. Er soll eine Kommission leiten, die den Kurs der CDU bei der inneren Sicherheit mitsteuert – falls die Partei die Wahl gewinnt.

Wie geht es Ihnen?

Wolfgang Bosbach: Im Moment gut. Mir ist im September vergangenen Jahres ein Teil meiner Lunge entfernt worden, weil sich dort ein Tumor angesiedelt hatte. Die ersten Wochen nach der OP habe ich unterschätzt, aber inzwischen geht es mir deutlich besser. Ich spüre im Alltag keine Einschränkungen, aber ich bin abends ganz schön kaputt.

Sie haben damals angekündigt, 2017 aus dem Bundestag auszuscheiden und kein politisches Amt mehr anzustreben. Wie hat Armin Laschet Sie überzeugt, sich jetzt in den Wahlkampf einzumischen?

Bosbach: Er hat an meine politische Ehre appelliert. Er wusste, dass ich kein politisches Amt anstrebe. Auch nicht auf Landes- oder Kommunalebene. Aber ich bin ein leidenschaftlicher, politischer Mensch. Und die Innenpolitik ist mein Lebensthema. Es ist eine Ehre, diese Kommission zu leiten.

Warum wollen Sie im Erfolgsfall eines Wahlsiegs nicht auch Innenminister werden, um die Ideen umzusetzen?

Bosbach: Ich stehe zu meiner Entscheidung. Aus gesundheitlichen Gründen, denn ich werde in wenigen Wochen 65 Jahre alt und bin nicht mehr der fitteste. Aber auch aus politischen Gründen. Ich habe ja damals Ihrer Zeitung gesagt, dass ich nicht die Kuh sein möchte, die ständig quer im Stall steht. In wichtigen Fragen bin ich anderer Auffassung als die Mehrheit meiner Partei.

In der Euro-Rettungspolitik, in der Flüchtlingspolitik stehen Ihre Positionen konträr zu denen von Armin Laschet.

Bosbach: Gerade das hat mich gefreut, dass mich Armin Laschet trotz unterschiedlicher Auffassungen auf diesen Themenfeldern gefragt hat. Er schätzt meine Erfahrung und Expertise bei der inneren Sicherheit trotz der Differenzen. Das spricht nicht gegen Armin Laschet, sondern für ihn.

Sie haben die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin mal als großen Fehler bezeichnet, Armin Laschet ist Merkels größter Unterstützer.

Bosbach: Da müssen Sie differenzieren. Ich habe nie die Entscheidung kritisiert, dass die Kanzlerin Anfang September 2015 die Flüchtlinge einreisen ließ, die unter unsäglichen Umständen im Budapester Bahnhof eingepfercht waren. Ich habe kritisiert, dass wir danach nicht zur geltenden Rechtslage zurückgekehrt sind, insbesondere jene Personen nicht einreisen zu lassen, deren Identität völlig ungeklärt ist.

Sind Flüchtlinge ein Sicherheitsrisiko in NRW?

Bosbach: Es gibt Problemgruppen und die muss man als solche bezeichnen. Die Flüchtlinge aus Syrien sind unter Kriminalitätsgesichtspunkten ziemlich unproblematisch. Anders ist es bei Flüchtlingen aus Nordafrika, die zu einem hohen Prozentsatz kein Aufenthaltsrecht haben und in erheblichem Umfang straffällig in Erscheinung treten. Nicht nur bei der so genannten Kleinkriminalität.

Der Terrorist Anis Amri kam aus Tunesien. Wer hat versagt?

Bosbach: Ich verstehe jedenfalls die Argumentation der nordrhein-westfälischen Landesregierung nicht, dass man es nicht einmal versucht hat, den Mann abzuschieben. Ich kann nicht ausschließen, dass man vor Gericht gescheitert wäre. Aber es nicht einmal zu versuchen, ist fahrlässig.