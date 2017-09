Interview mit Netzjournalist Markus Beckedahl

Markus Beckedahl, Chefredakteur von netzpolitik.org und gebürtiger Bonner, über Online-Wahlkampagnen, twitternde Politiker und gesteuerten Häuserwahlkampf per App. Mit ihm sprachen Laszlo Scheuch und Joshua Bung.

Welche Rolle spielt das Netz bei der politischen Meinungsbildung?

Markus Beckedahl: Wir erleben den ersten Bundestagswahlkampf in Deutschland, in dem die Parteien das Internet nicht nur experimentell, sondern als bedeutenden Teil jeder größeren Kampagne inte-griert haben. Das alleine reicht nicht, um eine Wahl zu gewinnen. Mit einer schlechten Internetstrategie können sie aber Wahlen verlieren. Und in knappen Wahlkreisen kann eine gute Internetstrategie das Zünglein an der Waage sein.

Was gibt es für Strategien, derer sich Politiker und Parteien bedienen?

Beckedahl: Vor allem gibt es das gewohnte Spiel der Inszenierung: Politiker versuchen, sich als Menschen darzustellen, versuchen authentisch zu sein – das gelingt nicht immer und wirkt in einigen Fällen gesetzt oder ist so langweilig, dass es nur die Mitglieder der eigenen Partei interessiert. In diesem Wahlkampf sehen wir aber auch, dass erstmals massive Teile des Online-Budgets in zielgruppenkompatible Werbung auf Facebook fließen. Das heißt, dass unterschiedlichen Zielgruppen auf Facebook spezifische Botschaften mittels Werbebanner angezeigt werden, um so Streuverluste zu vermeiden, die die Parteien seit jeher zum Beispiel bei Straßenplakaten hatten.

Wo liegen für Politiker die Risiken beim Wahlkampf im Netz?

Beckedahl: Bei dem Versuch Authentizität zu inszenieren, besteht natürlich immer die Gefahr, dass es entweder total langweilig ist, peinlich wird oder im schlechtesten Fall ganz andere Zielgruppen erreicht als intendiert. Wir erleben immer wieder, dass Politiker auf lokalen Veranstaltungen etwas sagen, dass dann als Video ins Netz gelangt und dort eine ganz andere Wirkung verursacht. Auch stehen Politiker vor der Herausforderung, aus dem Impuls heraus Sachen auf Facebook oder Twitter zu kommunizieren. Später bereuen sie das häufig.

Und worin liegen die Chancen im Wahlkampf über das Netz?

Beckedahl: Einerseits kann man im Idealfall Streuverluste eingrenzen. Das heißt etwa, dass Sie eine 30-jährige alleinerziehende Mutter in Bad Honnef anders ansprechen, als einen 50-jährigen Professor, der in der Bonner Innenstadt lebt. Einfach, weil es unterschiedliche Lebenswelten und politische Schwer-punkte gibt. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie im Netz orts- und zeitunabhängig kommunizieren können.

Kann man die personalisierte Werbung über die sozialen Netzwerke noch steigern? Welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus?

Beckedahl: Zum Glück haben wir keine amerikanischen Verhältnisse. In den USA ist es möglich, Datenpunkte über Menschen bei Datenhändlern einzukaufen. So könnte man genau sagen: ,Ich möchte in Bonn in einem bestimmten Stadtteil bestimmte Altersgruppen mit bestimmten Berufen oder Vorlieben mit einer ganz speziellen Botschaft adressieren.' Was in diesem Wahlkampf auch sehr beliebt ist, ist der Häuserwahlkampf. Der ist wiederum verbunden mit Datensystemen. Das heißt, dass es anhand der Auswertung von früherem Wahlverhalten in Wahlkreisen bis runter auf Straßenzüge möglich ist, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, welcher Straßenzug am ehesten für die Partei geeignet ist, um Wechselwähler anzusprechen. Die eigenen Unterstützer werden also mit Hilfe von Apps, die zentral verwaltet werden, gesteuert. Sie gehen dort hin, wo es sich beispielsweise für die CDU oder die Grünen lohnt, Wahlkampf zu machen. Bei anderen Straßenzügen kann man dann beispielsweise anhand der Daten sehen: ‚Die wählen immer links, da muss ich als CDU gar nicht erst hingehen.'

Wählen wir in Zukunft per App?

Beckedahl: Ich stehe der Hacker-Kultur sehr nahe und kann immer nur darauf hinweisen, dass Hacker sehr gerne mit sämtlicher Art von Technik herumspielen, beim Thema Wählen aber lieber auf Papier zurückgreifen. Sie empfehlen das, weil keiner nachvollziehen und sichergehen kann, ob die App nicht manipuliert worden ist. Das Wahlgeheimnis ist nicht gewährleistet.