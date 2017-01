Anschlag in der Türkei

01.01.2017 Istanbul. In sieben Minuten wird die fröhliche Neujahrsparty in Istanbul zum Albtraum. Ein Attentäter tötet 39 Menschen in einem der teuersten Clubs der Stadt. Über das Motiv gibt es unterschiedliche Spekulationen.

Es ist kurz vor halb zwei in der Silvesternacht, und im „Reina“ geht es hoch her. In dem edlen Club am Bosporus-Ufer im Istanbuler Stadtteil Ortaköy feiern mehrere hundert Menschen mit Champagner, Wein und Whisky das neue Jahr. Das „Reina“ ist so teuer, dass ein schöner Abend hier mehr kosten kann, als ein Durchschnittstürke im Monat verdient. Manche Gäste kommen nicht mit dem Wagen zum Club, sondern mit ihrer Yacht. Türsteher und Sicherheitsleute sollen die Spielwiese der Schickeria schützen, aber in sieben langen Minuten, die um 1.22 Uhr beginnen, verwandelt sich die Neujahrsparty in einen Albtraum.

Während drinnen gefeiert wird, rennt draußen ein Angreifer mit einem Schnellfeuergewehr auf den Eingang des „Reina“ zu. Manche sagen, er habe ein Weihnachtsmannkostüm getragen, doch Ministerpräsident Binali Yildirim wird das später dementieren.

Der Unbekannte erschießt einen Polizisten und einen weiteren Menschen und läuft, wild um sich feuernd, ins Innere des Clubs. Menschen schreien, stürzen blutend zu Boden. Eine Frau berichtet später, sie habe überlebt, weil mehrere Leichen auf ihr lagen. Einige Gäste springen ins eiskalte Wasser des Bosporus, um sich zu retten.

Überlebende sagen später, der Angreifer habe etwas auf Arabisch gerufen, doch sicher ist das nicht. Als das Magazin des Täters nach den sieben schrecklichen Minuten leer ist, sind fast 40 Menschen tot und mehr als 60 weitere verletzt. Obwohl Hunderte Polizisten am Tatort zusammen gezogen werden, kann der Attentäter entkommen.

Ein Jahr, das mit dem Tod von zwölf deutschen Touristen beim Anschlag des Islamischen Staates (IS) in der Istanbuler Altstadt im Januar begann, geht so mit einem neuen Blutbad zu Ende. Auch im „Reina“ weist alles auf die Täterschaft eines Extremisten hin, der westliche Neujahrsfeiern als unislamisch bekämpfen wollte. Völlig aus heiterem Himmel kommt das nicht.

Seit etwa zwei Jahrzehnten ist es in der Türkei zum Trend geworden, das neue Jahr mit Weihnachtsschmuck zu feiern. Ebenso lange gibt es schon Proteste nationalistischer Randgruppen. Neu ist aber, dass diese bisherigen Randgruppen mit ihrer Propaganda staatliche Rückendeckung bekommen und ideologisch ins Zentrum rücken.

Nationalistische Gruppen agitierten im ausgehenden Jahr so aggressiv wie noch nie gegen Neujahrsfeiern. Ein in Istanbul plakatiertes Transparent zeigte einen Moslem im Fez, der einem Nikolaus einen Kinnhaken verpasst. „Wir sind Moslems – Nein zu Weihnachts- und Neujahrsfeiern“, hieß es dazu. Im westtürkischen Aydin hielten nationalistische Demonstranten einem als Weihnachtsmann verkleideten Mann eine Waffe an den Kopf, um vor Neujahrsfeiern zu warnen.

Aber auch staatliche Stellen beteiligten sich an der Propaganda gegen Neujahrsfeiern, die in einer Direktive des Bildungsministeriums als „wertfremd“ bezeichnet wurden. An verschiedenen staatlichen Schulen gab es behördliche Anweisungen, auf Neujahrsschmuck und Neujahrsfeiern zu verzichten. An einem deutschsprachigen Gymnasium Istanbul wurden Weihnachtsfeiern untersagt. Sogar in der zentralen Freitagspredigt, die vom staatlichen Religionsamt verfasst und am vorletzten Tag des Jahres in allen Moscheen des Landes verlesen wurde, warnte der türkische Staat offen vor Neujahrsfeiern. Es sei „bedenklich, die ersten Stunden des neuen Jahres auf Bräuche zu verschwenden, die zu anderen Kulturen und anderen Welten gehören“, hieß es in der Predigt.

Der Journalist Ahmet Sik warnte zehn Tage vor dem Angriff auf das „Reina“ öffentlich davor, die Kampagne gegen Neujahr auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es wäre sinnvoll, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen“, schrieb Sik. Wenig später wurde er verhaftet.

Vor diesem Hintergrund sei der Istanbuler Neujahrsanschlag als „Demonstration des Hasses“ zu verstehen, schreibt der Politologe Dogu Ergil auf Twitter. „Das sind die Folgen, wenn einer Gesellschaft so viel Feindseligkeit gegen andere Kulturen eingeimpft wird.“

Zwar verurteilt das Religionsamt den Anschlag auf das Schärfste. Auch die Regierung drückt ihr Entsetzen aus. Doch von Selbstkritik ist nichts zu sehen. Statt dessen verbreiten Minister und Anhänger von Präsident Recep Tayyip Erdogan Verschwörungstheorien. Vizepremier Numan Kurtulmus schiebt die seit 2015 anhaltende Terrorwelle in seinem Land auf Kräfte, die den Aufstieg der Türkei verhindern wollten. Turgay Güler, Chefredakteur der regierungsnahen Zeitung „Günes“, ist sicher, dass nicht islamistische Extremisten hinter dem Anschlag stecken, sondern feindliche Mächte: „Der Schuldige heißt Amerika.“ (Susanne Güsten)