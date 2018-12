Interview mit Aiman Mazyek

24.12.2018

Wie erleben Muslime in Deutschland die Weihnachtszeit? Feiern sie mit oder ignorieren sie das Fest?

Aiman Mazyek: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es hängt ab von den kulturellen und familiären Verhältnissen. Manche Muslime greifen traditionelle Bräuche wie den Weihnachtsbaum oder die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung durchaus auf. Das erfreut ja jedes Herz. Es ist aber auf jeden Fall eine Zeit, in der die Familien zusammenkommen, egal ob sie das Fest mit ihren christlichen Familienangehörigen feiern oder nicht. Viele Gemeinden veranstalten in der Weihnachtszeit Familientreffen oder laden groß ein zu Veranstaltungen in den Gemeinden. Es gibt übrigens auch einen religiösen Zusammenhang: Die Geburt unseres Propheten Jesus, der im Koran in vielfacher Form genannt und als Messias oder als Verkünder des Evangeliums geehrt wird. Seiner Mutter Maria ist im Koran eine ganze Sure (Kapitel) gewidmet.

Übernehmen Muslime traditionelle Elemente des Weihnachtsfests?

Mazyek: In gemischtreligiösen Familien, wie zum Beispiel meiner, besuchen wir uns und beschenken uns gegenseitig. Auch als ein Zeichen des Respekts gegenüber der anderen Religion und für den familiären Zusammenhalt; für die Muslime hat die Familie einen hohen Stellenwert, gleich welchen Glauben die einzelnen Mitglieder haben.

Kann man sagen, dass stark religiöse Muslime eher nichts von Weihnachten wissen wollen und weniger religiöse eher mitfeiern?

Mazyek: Im Gegenteil. Aufgeklärte, also vor allem religiöse Muslime respektieren und achten die Festtage anderer Religionen. Allerdings kann es durchaus sein, dass es bei weniger aufgeklärten Muslimen Abgrenzungsdebatten gibt. Ähnliches sehen wir ja leider auch bei Anhängern anderer Religionen. Ein richtig verstandener und gelebter Islam steht für Offenheit und Toleranz anderen Religionen gegenüber als Teil seines Glaubens.

Kann es eine Belastung für muslimische Familien sein, wenn etwa die Mitschüler der Kinder Geschenke bekommen und das Fest feiern, die eigene Familie aber nicht?

Mazyek: Eher nicht, sie erhalten ja spätestens zum Beispiel zum Ramadanfest ihre Bescherung. Ich persönlich habe als Kind da natürlich eine besondere Ausgangssituation gehabt. Zu Weihnachten und zum Ramadanfest Geschenke zu erhalten war schon klasse (lacht). Aber es ist schon vorstellbar, dass muslimische Kinder und Jugendliche sich ausgegrenzt fühlen. In diesem Fall ist es Aufgabe der Familie aufzuklären. Meine Beobachtung ist übrigens, dass Lehrer und Erzieherinnen in Schulen und Kitas die muslimischen Feste an den entsprechenden Tagen mindestens erwähnen und erklären, was da gefeiert wird, nicht selten auch zusammen mit den muslimischen Kindern eine Feierstunde ausrichten, wo die Familien dann traditionelle Köstlichkeiten mitbringen.

Übernehmen Muslime bestimmte deutsche Traditionen wie den Weihnachtsbaum, Lichterschmuck oder die Geschenke?

Mazyek: In der Türkei zum Beispiel finden Sie in den Städten oft geschmückte Weihnachtsbäume oder Häuser, die mit Lichterketten festlich dekoriert sind. Das hat dann keinen religiösen Hintergrund, es handelt sich eher um eine Art Globalisierung von Traditionen – wobei übrigens das Internet und soziale Medien eine bedeutende Rolle spielen.

Was werden Sie persönlich während der Weihnachtsfeiertage machen?

Mazyek: Ich werde, so Gott will, bei meinen Eltern und Geschwister sein. Ich freue mich auf die Zeit.