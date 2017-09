Interview mit Sahra Wagenknecht

Die Linke will neue Regeln, die verhindern, dass Spitzenpolitiker nach ihrer aktiven Zeit bei großen Konzernen anheuern wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder bei Rosneft. „Das sei „Korruption nach dem Motto: Bezahlt wird später“. Mit ihr sprachen Martin Kessler und Gregor Mayntz.

Frau Wagenknecht, 1050 Euro Mindestsicherung, zwölf Euro Mindestlohn, 53 Prozent Rentenniveau – dafür finden Sie doch keine Partner. Wollen Sie überhaupt mitregieren?

Sahra Wagenknecht: Das Rentenniveau lag unter Helmut Kohl sogar bei über 53 Prozent. Es kann doch nicht sein, dass in einem so reichen Land immer mehr Menschen im Alter um ihre Lebensleistung betrogen werden. Und natürlich müssen wir etwas dagegen tun, dass immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können. Leider haben die Regierungen der letzten 20 Jahre ihre Politik eher an einflussreichen Lobbys ausgerichtet als an den sozialen Interessen der Mehrheit.

Experten haben ausgerechnet, dass Sie 120 Milliarden Euro umverteilen wollen. Wie soll das gehen?

Wagenknecht: Ich habe Zweifel, ob diese Zahl stimmt. Wir wollen die Lohndrückerei beenden. Wenn die Leute wieder ordentlich verdienen, zahlen sie auch mehr in die Sozialversicherung ein und der Steuerzahler spart zehn Milliarden Euro jährlich, die jetzt in die Aufstockerleistungen fließen. Die Hauptumverteilung wäre die zwischen Unternehmensgewinnen und Arbeitnehmereinkommen. Bei den Steuern wollen wir die Mittelschicht entlasten, wir sind allerdings die einzige Partei, die dazu sagt, wie sich das finanzieren lässt: durch höheres Besteuern der extrem Reichen, die in den letzten Jahren enorme Zugewinne hatten, und durch angemessene Besteuerung von Konzernen.

Und bei denen, die 70.000 Euro verdienen, den Spitzensteuersatz auf 53 Prozent heben?

Wagenknecht: Wir wollen die Freibeträge erhöhen und den Tarifverlauf abflachen. Im Ergebnis würde bei uns jeder entlastet, der bis zu 7100 Euro zu versteuerndes Monatseinkommen hat.

Hat Schulz an Zustimmung eingebüßt, weil die SPD im Saarland mit den Linken liebäugelte?

Wagenknecht: Im Saarland hatte die SPD kaum Verluste und zusammen mit der Linken mehr Stimmen als die CDU. Erst in Schleswig-Holstein und NRW, wo es eine klare Absage an eine Zusammenarbeit mit uns gab, sind die SPD-Ergebnisse dramatisch eingebrochen. Das Argument, Rot-Rot habe die Wähler verschreckt, stimmt einfach nicht.

Ist Gerhard Schröders Engagement für Rosneft in Ordnung?

Wagenknecht: Nein. Es ist völlig inakzeptabel, wenn sich Politiker nach ihrem Ausscheiden an große Unternehmen verkaufen und sich so frühere Gefälligkeiten vergolden lassen. Das ist Korruption nach dem Motto: Bezahlt wird später. Das betrifft leider nicht nur Schröder und Rosneft. Wir brauchen Regeln, die das verhindern.

Stimmen Sie mit FDP-Chef Lindner überein, wenn er die Annexion der Krim als „dauerhaftes Provisorium“ bezeichnet?

Wagenknecht: Ich sehe nicht, dass Sanktionen irgendetwas an der Situation verändern. Und niemand ist hoffentlich so verrückt, wegen der Krim einen militärischen Konflikt mit Russland zu riskieren. Wir sollten wieder an die Tradition der Entspannungspolitik anknüpfen und uns um ein gutes Verhältnis zu Russland bemühen. Die Sanktionen schaden unserer Wirtschaft und die Konfrontationspolitik gefährdet Sicherheit und Frieden in Europa.

Aber es war völkerrechtswidrig?

Wagenknecht: Natürlich ist es nicht in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, wenn ein Teil eines Landes ohne Zustimmung dieses Landes abgespalten wird. Das galt übrigens auch für den Kosovo. Ich finde es ohnehin bemerkenswert, dass im Zusammenhang mit völkerrechtswidrigem Vorgehen immer nur über Russland geredet wird. Die USA haben immer wieder Länder überfallen und unliebsame Regierungen militärisch gestürzt. Der Irak-Krieg hat den ganzen Nahen Osten destabilisiert. Den Islamischen Staat, dessen Terror jetzt immer öfter auch Europa trifft, gäbe es nicht ohne diesen Krieg.

Was wäre aus Ihrer Sicht die wichtigste Bedingung für eine Koalition?

Wagenknecht: Wir wollen eine ordentliche Arbeitslosenversicherung wiederherstellen. Die Menschen dürfen nicht nach einem Jahr in Hartz-IV fallen und um alles gebracht werden, was sie sich Jahrzehnte zuvor aufgebaut haben. Wir müssen die Gesetze korrigieren, die das Lohndumping ermöglicht haben. Außerdem brauchen wir eine Reform zur Stärkung der gesetzlichen Rente, am besten nach dem Vorbild Österreichs. Da zahlen alle in einen Rententopf ein und ein Durchschnittsrentner bekommt 800 Euro mehr im Monat. Schließlich müssen wir Geld in öffentlichen Wohnungsbau, bessere Bildung und gute Pflege investieren statt in Aufrüstung.

Macht es Ihnen zu schaffen, dass Protestwähler neben der Linken nun auch auf die AfD zurückgreifen können?

Wagenknecht: Die AfD ist doch gar keine Partei, mit der man ernsthaft gegen eine unsoziale Politik protestieren kann. Das Wirtschaftsprogramm der AfD ist weitgehend identisch mit dem der FDP oder des CDU-Wirtschaftsflügels, teilweise ist es noch marktradikaler.

Rangiert bei Ihren Wahlkampfveranstaltungen das Flüchtlingsthema immer noch weit oben?

Wagenknecht: Ja, das hängt auch damit zusammen, dass viele Menschen durch die Veränderungen der letzten Jahre extrem verunsichert sind und Angst haben vor zusätzlicher Konkurrenz auf dem Arbeits- oder dem Wohnungsmarkt. Viele haben Wohlstand verloren, und ihnen wurde erzählt, dass kein Geld da sei, um Schulen gut auszustatten oder ihnen ordentliche Renten zu zahlen. Jetzt erleben sie, dass Geld da ist, wenn die Politik will. Das wird von vielen als ungerecht empfunden.

Sehen Sie eine Obergrenze für die Aufnahmefähigkeit Deutschlands?

Wagenknecht: Ich will, dass das Asylrecht gilt. Wer politisch verfolgt wird, muss Schutz bekommen, da kann es keine Obergrenze geben. Aber genauso richtig ist: Armut und Hoffnungslosigkeit in anderen Ländern beseitigen wir nicht dadurch, dass wir die Menschen aus diesen Ländern zu uns holen. Aber wir müssen über unsere Mitverantwortung reden. Eine Handelspolitik, die dazu führt, dass afrikanische Bauern keine Chance haben, darf nicht fortgeführt werden. Wir müssen aufhören, in Krisengebiete auch noch Waffen zu liefern. Und die Situation der Flüchtlinge in ihren Herkunftsregionen muss dringend verbessert werden. Das betrifft nämlich die große Mehrheit, vor allem die Ärmsten, die nie einen Schlepper bezahlen könnten.

Wie gehen Sie mit Abschiebungen um?

Wagenknecht: Es ist immer besser, wenn Menschen die Chance erhalten, freiwillig zurückzugehen. Jungen Menschen aus Afrika eine Ausbildung zu ermöglichen, damit sie ihre Kenntnisse dann zu Hause einsetzen können, wäre echte Hilfe. Es hilft diesen Ländern überhaupt nicht, wenn wir ihnen die wenigen gut Ausgebildeten jetzt auch noch abwerben.

Wird genug abgeschoben?

Wagenknecht: Es geht nicht um mehr oder weniger, sondern um die richtige Entscheidung im Einzelfall. Aktuell erhalten gut integrierte Menschen, die perfekt deutsch sprechen und einen Job haben, plötzlich einen Abschiebebescheid, und Leute wie Anis Amri bleiben hier.

Wie stehen Sie zum Familiennachzug, etwa aus Syrien?

Wagenknecht: Wer auf Dauer hier bleibt, muss natürlich auch seine Familie nachholen können. In Syrien geht es zuallererst darum, dass der Krieg beendet wird. Dazu brauchen wir auch Russland. Wenn es gelingt, das Sterben in Syrien in naher Zukunft zu beenden, können die Menschen auch wieder in ihre Heimat zurück.

Ist Nordkorea die größte Gefahr für den Weltfrieden?

Wagenknecht: Keiner fühlt sich wohl bei dem Gedanken, dass ein infantiler Diktator wie Kim Jong Un über Atomwaffen verfügt. Aber wer verhindern will, dass immer mehr Länder eine atomare Bewaffnung anstreben, um sich unangreifbar zu machen, muss eine Garantie abgeben, dass es US-Militärschläge gegen unliebsame Regierungen nicht mehr geben wird. Die größere Gefahr für den Weltfrieden geht ohnehin von Donald Trump aus. Das US-Atomarsenal ist ungleich größer als das nordkoreanische. Ein US-Präsident, der eine massive Aufrüstung vorantreibt, den Konflikt mit Russland anheizt und per Twitter mal eben mit Atomschlägen droht, ist ein großes Sicherheitsrisiko.