Interview zu den Protesten in Russland

Für Staatspräsident Wladimir Putin könnte der Wahlkampf „sehr stressig“ werden, meint Ilja Jaschin. Im GA-Interview sagt der liberale Oppositionspolitiker, wie er die neue Protestbewegung und ihren Anführer Aleksej Nawalny einschätzt.

Von Stefan Scholl, 01.05.2017

Kann man nach den jüngsten Demonstrationskundgebungen schon von einer neuen Protestbewegung reden?

Ilja Jaschin: Auf jeden Fall gibt es einen neuen Trend. Es ist eine neue Generation herangewachsen, die nicht zufrieden ist mit dem, was passiert. Seit der letzten Großkundgebung im Mai 2012 auf dem Bolotnaja-Platz sind fast fünf Jahre vergangen. Jetzt gehen junge Leute auf die Straße, die damals 15 oder 12 Jahre alt gewesen sind.

Auch vor fünf Jahren waren viele junge Leute auf der Straße.

Jaschin: Damals waren es eher die 25- bis 30-Jährigen. Heute sind es Teenager, für die der Fernseher grundsätzlich nicht existiert, die sich ihre Informationen aus dem Smartphone oder dem Notebook holen statt Nachrichten Videos auf Youtube schauen. Sie kennen alle Videoblogger, die in lockerer, verständlicher Form über Politik reden. Und Nawalny, schwimmt sehr gut auf dieser Welle mit, es ist ihm durch seine Videoblogs gelungen, mit ihnen in Dialog zu treten.

Eine Generation, die einfache Formen mag?

Jaschin: Sie unterscheidet sich auch inhaltlich. Sie ist weniger zynisch als meine Generation, die sich zum Großteil hat kaufen lassen, durch Karrieren in den Jugendprojekten des Kremls. Die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, protestieren nicht allein gegen Korruption, sondern gegen Ungerechtigkeit. Massenproteste sind immer eher emotional als politisch. Die Menschen fühlen, dass ihr Lebensstandard sinkt und sinkt, während die Elite immer größere Reichtümer zusammenstiehlt.

Wie wichtig ist Nawalny für diese neue Bewegung?

Jaschin: Ich glaube nicht an spontane Proteste, es braucht immer Leute, die vorangehen, Verantwortung übernehmen. Deshalb hat die Staatsmacht in den letzten Jahren so heftig gegen die Anführer der Opposition gekämpft. Die Hälfte der Leute, die 2012 im Kooperationsrat der Opposition gesessen haben, sind im Ausland, im Gefängnis oder im Grab.

Einige Experten werfen Nawalny vor, er lasse sich von bestimmten Fraktionen in Putins Umgebung gegen andere ausnutzen.

Jaschin: Das wurde schon immer über ihn gesagt. Aber Nawalny ist konsequent wie ein Selbstfahrgeschütz: Er attackiert alle Gruppen im Kreml, gegen die er Belastungsmaterial finden kann. Und sein Ehrgeiz ist zu groß, um sich von irgendjemandem ausnutzen zu lassen.

Könnte der Präsidentschaftswahlkampf nächstes Jahr doch noch spannend werden?

Jaschin: Die Demonstrationen waren ein Signal dazu. Wenn Wladimir Putin Nawalnys Kandidatur nicht zulässt, entzieht er seiner eigenen Wahl die Legitimation: Wenn du wirklich so eine gewaltige Unterstützung im Volk hast, warum darf dann der populärste Führer der Opposition nicht teilnehmen? Wenn er Nawalny doch zulässt, droht ihm, obwohl alle Behörden und Medien auf seiner Seite sind, zum ersten Mal ein echter Konkurrenzkampf. Das wird schwierig für jemanden, der nie im Leben an einer politischen Debatte teilgenommen hat. Der Wahlkampf könnte sehr stressig für Putin werden.