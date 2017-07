Interview mit Politologen Oskar Niedermayer

Die Grünen haben ein Problem: Ihr großes Thema Klimawandel ist den Wählern derzeit einfach nicht wichtig, sagt Oskar Niedermayer, Parteienforscher an der Freien Universität Berlin. Mit ihm sprach Rena Lehmann.

15.07.2017

Herr Niedermayer, warum haben die Grünen in Umfragen so stark verloren, dass sie um den Wiedereinzug in den Bundestag fürchten müssen?

Niedermayer: Die Grünen haben in den vergangenen Jahren immer wieder starke Schwankungen erlebt. Sehr stark waren sie, als es um Fukushima und die Energiewende ging. Damals wurden sie schon als Volkspartei gehandelt. Als das Thema Atomausstieg von der Tagesordnung verschwand, gingen ihre Werte zurück. Ein wesentlicher Grund ist aber, dass der Start ins Wahljahr ziemlich missglückt ist.

Inwiefern?

Niedermayer: Die Urwahl der beiden Spitzenkandidaten Göring-Eckardt und Özdemir ging ziemlich unter, weil sie von so vielen anderen Themen überlagert wurde. Dazu kam die Kritik von Parteichefin Simone Peter am Polizeieinsatz in Köln, das hat den Grünen geschadet.

Mit welchem Thema könnten die Grünen noch punkten?

Niedermayer: Sie haben im Augenblick kein Thema, das Wähler über ihre Kernwählerschaft hinausgehend mobilisieren könnte. Natürlich muss jede Partei ihren Markenkern berücksichtigen, sonst wären Parteien ja nicht mehr unterscheidbar. Die Grünen setzen jetzt auf Klimawandel und Ökologie. Das ist den meisten Menschen gerade aber nicht so wichtig. Die Menschen interessieren sich gerade vor allem für die Themen Flüchtlinge, innere Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. Das sind Themen, bei denen die Menschen eher anderen Parteien vertrauen. Aber es kommt nun auf die nächsten Wochen an, was für Themen noch hochkochen.

Die grüne Bundestagskandidatin aus Kreuzberg fordert beim Parteitag unbegrenzte Willkommenskultur, der grüne Oberbürgermeister von Tübingen sagt, wir könnten nicht allen helfen. Was gilt denn nun?

Niedermayer: Beide sind extreme Vertreter der Partei, stehen aber nicht für die Mehrheit der Grünen. Es gibt natürlich immer noch die beiden Flügel, die Linken und die sogenannten Realos. Sie sind sich nicht grün, aber beim Parteitag wollten die Grünen ein Signal der Geschlossenheit senden. Das ist auch weitgehend geglückt.

Wer wählt die Grünen?

Niedermayer: Die Grünen werden – wie die FDP auch – von einem gut situierten Bürgertum gewählt. Ihre Wähler haben aber ein anderes Wertesystem als die FDP-Wähler. Grünen-Wählern sind Ökologie und staatliche Intervention für soziale Gerechtigkeit wichtig, während Wähler der Liberalen eher auf den freien Markt setzen.

Werden die Grünen, wenn sie in den Bundestag kommen, diesmal mitregieren?

Niedermayer: Sie wollen diesmal regieren. Wenn sie ihre Ziele ernst nehmen, dann ist gestalten besser, als Opposition zu machen. Der linke Flügel will natürlich Rot-Rot-Grün erreichen, die Realos würden auch mit der Union oder sogar mit Union und FDP eine Koalition eingehen. Die Regierungsbildung wird in diesem Jahr spannender als die Wahl selbst. Die Grünen haben diesmal bewusst nicht gesagt, mit wem sie koalieren wollen, um sich alle Optionen offen zu halten. Es ist die Frage, ob sie diesen Kurs der Eigenständigkeit bis zum Schluss durchhalten können. Er funktioniert nur, wenn andere auch nicht zum Lagerwahlkampf aufrufen.