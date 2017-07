Interview mit Parteienforscher

Der Potsdamer Parteienforscher und frühere FDP-Politiker Jürgen Dittberner traut der FDP zu, bei der Bundestagswahl drittstärkste Kraft zu werden. Problematisch sei aber, dass neben Parteichef Christian Lindner kaum ein anderes Gesicht für die FDP stehe. Mit ihm sprach Rena Lehmann.

Von Rena Lehmann, 01.08.2017

Herr Dittberner, 2013 flog die FDP aus dem Bundestag, jetzt will sie wieder drittstärkste Kraft werden. Ist das realistisch?

Jürgen Dittberner: Durchaus, das liegt aber nicht an der enormen Stärke der FDP, sondern eher am Zustand der anderen Parteien. Viele Wähler haben ein Problem mit der CDU, der SPD oder den Grünen. Der FDP kommt die Rolle zu, zweite Wahl zu sein. Davon kann sie profitieren. Sie hat kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, aber sie wirkt bei vielen Themen rationaler als andere. Das reicht für manche schon, um sie zu wählen.

Was ist neu an der FDP unter Christian Lindner?

Dittberner: Sie hat sich auf jeden Fall stark verjüngt. Und ihr Erscheinungsbild ist anders. Man bemüht sich um Modernität und Originalität, man möchte mit dem Thema Digitales ein neues Feld eröffnen. Die Piraten haben ja vorgemacht, dass damit durchaus etwas zu holen ist. Insgesamt sieht man aber auch eine große Kontinuität bei der FDP, was ebenso gewollt ist. Man will ja an seinen Traditionen festhalten. Sie ist aber keine Ein-Thema-Partei mehr wie 2009, als es ihr nur um Steuersenkungen ging.

Wird eine liberale Partei noch oder wieder gebraucht?

Dittberner: Ich würde das für notwendig halten. Viel zu oft gibt es bei den anderen Parteien bei Problemen sofort den Ruf nach dem Staat, obwohl die Gesellschaft vieles selbst regeln könnte und müsste. Manches ist aber auch bei der FDP nicht zu Ende gedacht. Beispiel Bildungspolitik: Die FDP will viel Geld in Bildung investieren, macht sich aber keine Gedanken über Arbeitsplätze, die die gut ausgebildeten jungen Leute dann ja auch finden müssen.

Die FDP präsentiert sich heute als junge digitale Avantgarde. Ist sie so noch attraktiv für ihre älteren männlichen Stammwähler?

Dittberner: Mit Hermann Otto Solms ist ja auch noch ein erfahrener Mann von der älteren Garde im Vorstand. Man möchte sie natürlich nicht verprellen, aber man versucht jetzt eben nicht mehr mit einem Wahlziel wie dem, 18 Prozent zu erreichen, bei jungen Wählern zu punkten. Das war ja 2009 gar kein Inhalt mehr. Da sehe ich die FDP jetzt besser vorbereitet.

Wie müsste die FDP sich in einer neuen Koalition mit der CDU verhalten, um Erfolg zu haben?

Dittberner: Sie hat wohl aus ihren Erfahrungen gelernt. Vor der letzten schwarz-gelben Koalition hat sie Steuersenkungen versprochen und es dann nicht einmal geschafft, das Finanzministerium zu besetzen. Solche Fehler wird man sicher nicht noch einmal machen. Außerdem sollte sich die FDP hüten, großmäulig aufzutreten. Das hat ihr in der Vergangenheit sehr geschadet.

In der FDP-Wahlkampagne sieht man überall nur Christian Lindner. Was sagt das über die Partei aus?

Dittberner: Ich halte es für ein Problem, dass die FDP mehr und mehr wie eine Ein-Personen-Partei wirkt. Das ist eigentlich vollkommen unliberal, dass eine Person so stark im Mittelpunkt steht. Frauen sollten eine größere Rolle spielen, ich kann bisher aber nicht erkennen, dass das konsequent umgesetzt werden würde.