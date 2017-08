Interview mit Politologen Frank Decker

Immer wieder heißt es, dass mehr direkte Demokratie der Politikverdrossenheit in der Bevölkerung entgegenwirken könnte. Der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker ist da skeptisch. Er gilt als einer der renommiertesten Forscher zu diesem Thema in Deutschland. Mit ihm sprach Bernd Eyermann.

Herr Professor Decker, klären wir erst einmal den Begriff. Was ist direkte Demokratie?

Frank Decker: Das sind alle Verfahren, mit denen die Bürger anstelle des Parlaments über bestimmte Angelegenheiten verbindlich entscheiden können.

Es gibt drei Stufen.

Decker: Mit der Volksinitiative haben Bürger die Möglichkeit, bestimmte Dinge auf die Agenda des Parlaments zu setzen. Im Rahmen eines Volksbegehrens können sie Unterschriften für ein Vorhaben sammeln. Wenn bestimmte Hürden übersprungen sind, kann es zu einem Volksentscheid kommen.

Was versprechen sich die Befürworter der direkten Demokratie?

Decker: Mehr Demokratiezufriedenheit – vor allem angesichts einer großen Unzufriedenheit mit den repräsentativen Institutionen, vor allem den Parteien. Die Befürworter behaupten, dass schädliche Entscheidungen in der Politik durch die direkte Demokratie abgewendet werden können.

Ist die direkte Demokratie eine Alternative zur repräsentativen?

Decker: Nein. Sie ist allenfalls in der Schweiz ein Systemelement, das den politischen Prozess prägt. In allen anderen Regierungssystemen in Europa sind direktdemokratische Verfahren nur punktuelle Ergänzungen der repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Sie können zu einem Problem werden, wenn die Hürden relativ gering sind und sich Dagegen-Initiativen häufen.

Was meinen Sie damit?

Decker: Es entstünde eine Legitimationskonkurrenz. Auf der einen Seite steht das Parlament, das eine regierende Mehrheit gebildet hat, die aus Wahlen hervorgegangen ist und die die Möglichkeit haben muss, mit ihrer Mehrheit bestimmte Vorhaben durchzusetzen. Auf der anderen Seite steht der Volkswille, der dieser regierenden Mehrheit in die Parade fährt. Es passt nicht zu unserem System, wenn man der Opposition durch die Hintertür der direkten Demokratie die Möglichkeit eröffnet, die Regierungspolitik auszuhebeln.

Sehen Sie diese Gefahr?

Decker: Dort, wo die Verfahren leicht anwendbar sind. Zum Beispiel in Hamburg, wo 2010 per Volksentscheid das neue Schulsystem rückgängig gemacht worden ist. In Bayern gibt es diese Tendenzen auch. Dort hat es aber eher positive Wirkungen.

Warum?

Decker: Weil Bayern ein atypisches Parteiensystem mit einer strukturell verfestigten Dominanz der CSU hat. Weil es dort nur geringe Möglichkeiten eines Regierungswechsels gibt, macht es einen gewissen Sinn, dass die Bürger gelegentlich dieser Regierung auch mal die Rote Karte zeigen, indem sie über die direkte Demokratie Vorhaben zu Fall bringen.

Wo liegen die Grenzen für direktdemokratische Entscheidungen?

Decker: Die Bürger können nicht über finanzpolitische Fragen entscheiden, also über Steuern oder Besoldungsregeln. Viele Bundesländer legen dieses Finanztabu auch sehr streng aus und sagen: Alles, was sich bereits finanziell auf den Haushalt auswirkt, ist der direkten Demokratie entzogen.

Warum läuft das in der Schweiz anders als in den anderen westlichen Demokratien?

Decker: Weil in der Schweiz das Oppositionsrecht beim Volk liegt. Es hat das letzte Wort über alle Gesetze, auch über Steuern. Die Hürde für ein Referendum liegt relativ niedrig. Deshalb ist die Regierung auf eine so breite Basis gestellt worden, dass sie alle Interessen im politischen Prozess vorsorglich integriert. So soll ein Veto vermieden werden. Die faktisch nicht abwählbare Allparteienregierung und das Letztentscheidungsrecht des Volkes sind in der Schweiz zwei Seiten einer Medaille.

Wo sehen Sie Positives in der Schweiz, wo Negatives?

Decker: Positiv in der Schweiz ist, dass oft Lösungen gefunden werden, hinter denen sich breite Mehrheiten versammeln können. Das trägt sicher zur Befriedung bei. Schwierig ist, dass Prozesse sehr langwierig sein können. Bis zur Einführung des Frauenwahlrechts hat es zum Beispiel bis 1971 gedauert.

Welches System ist besser?

Decker: Die Frage stellt sich nicht. Die Schweiz ist die Schweiz. Sie muss auch die Probleme ihres Systems selbst lösen. Wir haben andere. Direktdemokratische Verfahren können durchaus eine nützliche Ergänzung sein, aber ein so weitreichendes Modell wie die Schweiz würde sich mit unserem System nicht verbinden lassen.

Welche Kriterien müsste es geben, mehr direktdemokratische Elemente im Bund einzuführen?

Decker: Am Grundgesetz würde die Einführung von plebiszitären Elementen nicht scheitern. Im Artikel 20 steht: Die Demokratie, die Volkssouveränität wird über Wahlen und Abstimmungen realisiert. Wenn man das will, könnte man diese Elemente wie auf der Länderebene einführen. Aber, wie gesagt: Ein über Jahrhunderte gewachsenes System wie in der Schweiz kann nicht in einen ganz anderen Kontext verpflanzt werden.

Sie machen einen Unterschied zwischen Bund und Ländern.

Decker: Auf der Länderebene können diese Verfahren nützlich sein, man muss durch ihre Ausgestaltung aber auch dafür sorgen, dass sie nicht nur auf dem Papier stehen, dann wäre es nämlich reine Symbolpolitik. Auf Bundesebene würde ich auf ihre Einführung von vornherein verzichten. Das hat auch mit dem Bundesrat zu tun, der über Gesetze mit befinden muss. Auf dessen Kompetenz kann man nicht ohne Weiteres verzichten.

Wo sehen Sie denn Chancen für plebiszitäre Elemente im Bund?

Decker: Bei von oben auslösbaren Entscheiden. Viele Länder haben in den 70er Jahren über die friedliche Nutzung der Kernenergie abstimmen lassen. Dafür wäre ich offen. Ich würde es auch für sinnvoll halten, dass man den Bürgern die Möglichkeit gibt, durch eine Initiative ein Thema auf die Agenda des Bundestages zu setzen – ohne das Letztentscheidungsrecht des Parlaments zu tangieren.

Wo könnten Sie sich vorstellen, dass ein Initiativrecht angewendet wird?

Decker: Bei Fragen, wo die Parteien in eigener Sache entscheiden und der Kontrollanspruch vom Bundesverfassungsgericht wahrgenommen wird. Aber auch Fragen, die in der Politik gern als Gewissensentscheidungen betrachtet werden, wären einem Volksentscheid zugänglich. Es gibt da ein gutes Beispiel aus Irland. Viele haben sich gewundert, dass es in dem katholischen Land die „Ehe für alle“ gibt. Man hat dort eine Kommission gebildet aus Parteienvertretern und zugelosten Bürgern, die die Verfassungsänderung vorbereitet hat; diese ist sowohl vom Parlament als auch in einer Volksabstimmung bestätigt worden. Bei solchen Fragen stößt das herkömmliche Verfahren aus Mehrheit und Minderheit an Grenzen.

Warum sind es gerade populistische Parteien wie die AfD, die sich für die Volksgesetzgebung auf Bundesebene einsetzen?

Decker: Das Kernmerkmal des Rechtspopulismus ist ja die Kritik an den politischen Eliten und damit an etablierten repräsentativen Institutionen, verbunden mit der Vorstellung, man selber vertrete den wahren Volkswillen. Da ist es folgerichtig, wenn diese Gruppen sagen, der Volkswillen könne nur direkt verwirklicht werden, er werde verfälscht durch die repräsentativen Institutionen. Ich würde das als Kehrseite der Kritik an der Parteiendemokratie bezeichnen.