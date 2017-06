USA verliert Rolle als Ordnungsmacht

Berlin. Die USA verliert mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen seine Rolle als stabilisierende Ordnungsmacht.

Von Gregor Mayntz, 03.06.2017

Das Klima wird von Donald Trumps Ausstieg aus dem Pariser Weltabkommen vermutlich weniger spüren als die Machtverteilung auf dem Planeten. Schadstoffmengen können zwar von Regierungen beeinflusst werden, aber entschieden und umgesetzt wird die Verringerung von regionaler Politik, Firmen und jedem einzelnen Verbraucher.

Das ist in Deutschland, wo die Klimaziele noch nicht erreicht werden können, genauso wie in den USA, wo nun die Klimaziele nicht erreicht werden sollen. Und so kann jeder in der Umwelttechnologie fortschrittliche US-Bundesstaat, jedes US-Unternehmen und jeder Amerikaner das Umweltabkommen für sich umsetzen, völlig unabhängig davon, was der Präsident im Weißen Haus voranbringt oder zu verhindern versucht.

Viel wichtiger ist der Trump-Klima-Effekt für Krieg und Frieden in der Welt. Diese sind immer auch abhängig davon, ob die Verständigungsmechanismen funktionieren, ob sich die Verantwortlichen vertrauen können, ob es klare Regeln und verlässliche Verabredungen gibt.

Die Truderinger Bierzeltrede von Bundeskanzlerin Angela Merkel unter dem Eindruck der jüngsten Begegnungen mit Trump in Europa erscheint nun wie ein Vorbeben zu Trumps Auftritt im Rosengarten des Weißen Hauses. Merkel produzierte weltweit Schlagzeilen mit ihrer Feststellung, wonach „die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten… ein wenig vorbei“ seien. Das klang bereits nach Zeitenwende, nach der Notwendigkeit, die Welt neu zu organisieren.

Das eigentliche Beben löste Trump selbst aus. Der spektakuläre Auftritt zum Klimaschutzabkommen war begleitet von einer Fülle vorurteilsbefrachteter Beschuldigungen, Halbwahrheiten und Falschbehauptungen. Sie erinnerten eher an einen irrlichternden, wirre Wahlversprechen erfüllenden Verschwörungstheoretiker als an einen verantwortlichen Gestalter mit Konzept und Agenda.

Wäre es dabei wieder mal um eine Mauer gegen Mexiko oder einen Ruin der amerikanischen Gesundheitsversorgung gegangen, die Welt hätte beiläufig hingeschaut. Aber nun löste Trump derartige globale Erschütterungen aus, dass diese zu schwerwiegenden tektonischen Verschiebungen in der Weltpolitik führen können.

Das Klimaschutzabkommen ist über 20 Jahre hinweg von den Diplomaten aus fast 200 Ländern verhandelt worden. Es dauerte auch deshalb so lange, weil die USA massiv ihre Interessen durchsetzten. Wenn nun die Supermacht Nummer eins den allerersten Grundsatz für Weltfrieden, die Einhaltung bestehender Verträge, gerade an diesem herausragenden Meilenstein für die gesamte Erde bricht, warum soll sich dann der Iran an das Atomabkommen halten, Nordkorea an die UN-Vorgaben zum Raketentest, die russischen Separatisten an den Minsker Vertrag?

Der Irakkrieg 2003 liefert den Hinweis auf das Fatale an Trumps Kurs. Nach dem Zerschlagen des Saddam-Regimes hatten die USA ein Vakuum hinterlassen. Das wurde zur Einladung an die Islamistenmiliz IS, ein Kalifat des Terrors zu etablieren. Nichts anderes als ein Vakuum lässt Trump mit dem Rückzug aus der Führungsrolle entstehen. Die energischen Reaktionen aus Berlin, Paris, Rom und vielen anderen Zentren von Klein- und Mittelmächten zeigen die Entschlossenheit, den Ausfall der Supermacht mit noch intensiverer Zusammenarbeit und Verständigungen an den USA vorbei kompensieren zu wollen.

Ob das aber über den Tag hinweg trägt, werden die nächsten Belastungsproben für die bewährten Bündnisse zeigen. Im politischen Establishment ist schockiert registriert worden, dass es Trump bei seinem Besuch in Brüssel vermieden hat, die Beistandspflicht im Nordatlantikpakt zu beteuern. Seine Vorgänger hatten dies stets unterstrichen. Insofern bekommt Merkels Analyse schwindender Verlässlichkeit einen dramatischen Hintergrund, könnten sich Hasardeure in regionalen Konfliktgebieten eingeladen fühlen, die Ausmaße des von Trump geschaffenen Vakuums auszutesten.

Einstweilen begibt er sich mit seinem Ausstieg aus dem Klimaabkommen in einen bemerkenswerten Schulterschluss. Statt mit Frankreich und Deutschland befindet sich Trump nun in Übereinstimmung mit den Klimaschutz-verweigerern Nicaragua und Syrien. Damit zeigt sich erstmals mit voller Wucht, was seine Wahlslogans für die Welt wirklich bedeuten: „America first“ wird zu „America out“. Raus aus der Rolle der stabilisierenden Ordnungsmacht.