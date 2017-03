Streit zwischen Deutschland und der Türkei

Junge Unterstützer in historischen Militäruniformen begrüßen den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan bei seiner Ankunft zu einem Treffen in Istanbul.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Berlin sind auf einem Tiefpunkt. Doch während die Politiker sich abwechselnd in Rage reden oder beschwichtigen, bleiben viele Bürger am Bosporus gelassen. Die langjährige Freundschaft zwischen den beiden Ländern trägt Früchte.

08.03.2017

Es hagelt Nazi-Vergleiche, Beschimpfungen, Beschwerden: Türkische Politiker fahren derzeit in der Krise mit Deutschland schwere Geschütze auf. „Wir haben Deutschland immer als Freund gesehen“, klagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu bei seinem Besuch in Hamburg. Aber die „systematische Gegnerschaft“ gegenüber türkischen Politikern, die in Deutschland auftreten wollen, könne nicht hingenommen werden. Wenn sich Präsident Recep Tayyip Erdogan demnächst zu seinem angedachten Deutschland-Besuch aufmachen sollte, dürften die Spannungen noch weiter eskalieren – doch während sich die Politiker in Rage reden, bleiben die türkischen Normalbürger gelassen.

„Das mit den Spannungen, das ist doch nur Politik“, sagt Nusret, ein nationalstolzer Türke und gleichzeitig ein Bewunderer der Deutschen. Als Besitzer einer Kfz-Werkstatt in Istanbul hat Nusret die Erfahrung gemacht, dass deutsche Autos zu den besten gehören, die es gibt. Deutsche Wertarbeit, deutscher Fleiß – das sind Dinge, die Nusret schon immer geschätzt hat. Dass sich diese Deutschen plötzlich in Türkenfeinde verwandelt haben sollen, will er nicht glauben.

Deshalb hat Nusret in diesen schweren Zeiten eher das große Ganze im Blick als die Tagespolitik. „Deutschland war schon immer unser Freund“, meint er. Drei Millionen Türken und türkischstämmige Deutsche in der Bundesrepublik – ebenso viele Millionen deutsche Urlauber in der Türkei: Wie könnte ein politischer Zwist diesen tiefen und vielfältigen Verbindungen ernsthaft schaden? Unmöglich, sagt Nusret. „Das ist wie in einer Familie: Klar, ich kann mich schon mal über dich ärgern, aber dann vertragen wir uns wieder.“

Keinem anderen westeuropäischen Land fühlen sich die Türken so verbunden wie der Bundesrepublik. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner des Landes in der EU, rund 5000 deutsche Firmen haben sich in den vergangenen Jahren in der Türkei angesiedelt. Aus keinem anderen Land kommen jedes Jahr so viele Touristen in die Türkei wie aus der Bundesrepublik, auch wenn es im Zuge der Krise weniger wurden. In der deutsch-türkischen Universität in Istanbul werden türkische Studenten mit Hilfe deutscher Dozenten und deutscher Unternehmen zu Fachkräften ausgebildet.

Ob in der Autowerkstatt, im Taxi, beim Frisör oder im Laden an der Ecke: Immer wieder wird sogar die deutsch-osmanische Waffenbrüderschaft im Ersten Weltkrieg bemüht, um die lange Tradition der Beziehungen zwischen beiden Ländern zu beschreiben. Und immer wieder wird der Besucher dort mit Bruchstücken deutscher Sprache konfrontiert, aufgeschnappt während eines Verwandtenbesuchs in Deutschland oder im Kopf behalten seit der Rückkehr aus der Bundesrepublik.

Nusret hat recht. Diese Verbindungen sind so vielfältig, dass der politische Streit dagegen fast nebensächlich wirkt. Ahmet Davutoglu, bis zum vergangenen Jahr Ministerpräsident der Türkei, besuchte in seiner Jugend eine deutschsprachige Oberschule in Istanbul und spricht bis heute recht gut Deutsch. Aydin Engin, einer der angesehensten oppositionellen Journalisten des Landes, floh vor dem Militärputsch von 1980 nach Deutschland und schlug sich dort bis zu seiner Rückkehr an den Bosporus unter anderem als Taxifahrer durch. Tarkan Tevetoglu, Popsänger und Megastar der Türkei, wurde in Alzey geboren. Umgekehrt wurde der Döner zu einer Art deutschem Nationalgericht, und ein Mittelfeldgenie namens Mesut Özil wurde mit der deutschen Fußballnationalmannschaft Weltmeister.

Auch Anhänger der Erdogan-Partei AKP haben diese Dinge im Kopf, wenn sie in diesen Tagen die Zeitungen aufschlagen und die Schlagzeilen von „Skandal“ und „Schande“ über Deutschland sehen. „Den Nazi-Vergleich fand ich schon etwas scharf, das war wirklich übertrieben. Das ist schon unfair, einen alten Verbündeten so anzugehen, das muss wirklich nicht sein“, sagt Faruk Ayaz, ein Istanbuler Reiseführer, der in Deutschland aufwuchs und vor 25 Jahren mit seiner Familie aus der Bundesrepublik in die Türkei zurückkehrte.

Bei so einem Lebenslauf hat man viel Verständnis für beide Seiten. „Was wäre hier wohl los, wenn syrische Politiker in der Türkei Wahlkampfreden halten würden?“ Allerdings könnten die Deutschen die türkischen Wahlkämpfer in der Bundesrepublik ruhig gewähren lassen, sagt Faruk, der Erdogans AKP grundsätzlich unterstützt. Erstens gehöre sich das für ein Land, das immerfort über Demokratie und Menschenrechte rede, und zweitens: „Es leben nun mal drei bis vier Millionen Türken in Deutschland, das ist Tatsache.“

Dass sich die Verstimmung zwischen den beiden Regierungen auf die Normalbürger in den beiden Ländern auswirken wird, glaubt Faruk eher nicht. In der Türkei herrscht Wahlkampf vor dem Verfassungsreferendum vom 16. April, wenn die Wähler über die Einführung des Präsidialsystems nach Erdogans Wünschen abstimmen sollen. Da kann es schon einmal hoch hergehen. Aber spätestens nach der Volksabstimmung „wird das alles schnell vergessen sein“, sagt Faruk.

Tatsächlich ist auch bei einigen türkischen Regierungspolitikern der Versuch erkennbar, den Krach mit den Deutschen nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Ministerpräsident Binali Yilidirim etwa betont in seinen Wahlkampfreden stets die Bereitschaft seines Landes, sich mit den Deutschen wieder zu einigen. Allerdings will Ankara keinesfalls als derjenige dastehen, der klein beigibt. Die Wahlkampfbesuche türkischer Politiker in Deutschland vor dem 16. April werden also weitergehen, und auch Erdogan selbst dürfte an seinen Plänen für einen Auftritt in der Bundesrepublik festhalten.

Der Grund dafür könnte in den Umfragen liegen, die für den 16. April ein knappes Ergebnis voraussagen – die Stimmen der türkischen Auslandswähler, bei denen Erdogan wesentlich beliebter ist als bei den Türken in der Türkei, könnten also eine wichtige Rolle spielen.