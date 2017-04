Deutschland-Israel

Bonn/Jerusalem. Kritik unerwünscht: Israels Premier Netanjahu lässt den deutschen Außenminister Gabriel auflaufen.

Von Von Sandro Schmidt, 25.04.2017

So geht es im Umgang miteinander nun gar nicht: Weil Außenminister Sigmar Gabriel sich mit Oppositionellen trifft, die die israelische Siedlerpolitik kritisieren, sagt Regierungschef und Außenminister Benjamin Netanjahu das als Antrittsbesuch geplante Treffen in Jerusalem ab. Ein gezielter und wegen der besonderen Beziehungen beider Länder sehr ärgerlicher Eklat.

Selbst in autoritär geführten Staaten wie Russland oder China würde es sich ein deutscher Kanzler oder Außenminister bei seiner Visite nicht verbieten lassen, auch Oppositionsgruppen zu treffen. Das belegen Beispiele hinreichend. Da kann wohl auch Israels Regierungschef nicht erwarten, dass Berlin vor seiner rigiden Haltung einknickt.

Diplomatisch düpiert

Normalerweise werden solche diplomatischen Klippen im Vorfeld einer Reise auf für beide Seiten gesichtswahrende Art und Weise gelöst. Dies scheint hier nicht möglich gewesen zu sein. Bereits Anfang des Jahres hatte Netanjahu den belgischen Botschafter zu einem diplomatischen Rüffel antreten lassen, weil sich dessen Regierungschef mit den selben Organisationen wie nun Gabriel getroffen hatte.

Netanjahu hat in der Vergangenheit in Fragen der Palästinenserpolitik bereits US-Präsident Barack Obama und andere diplomatisch düpiert. Insofern befindet sich Gabriel in guter Gesellschaft. Wenn der Likud-Politiker meint, er könne sich in Zeiten eines ihm freundlich gesinnten US-Präsidenten einen solchen Eklat leisten, wird man ihn nicht hindern können. Eine Frechheit ist dies gegenüber einem befreundeten Staat dennoch.