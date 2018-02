Es ist ein Mädchen

17.02.2018 Los Angeles. Das Mädchen mit dem Namen Gio Grace ist das zweite Kind des Paares. 2016 kam ihr erstes Baby mit dem Namen Dusty Rose Levine zur Welt.

Der Popsänger Adam Levine (38) und das Topmodel Behati Prinsloo (28) sind erneut Eltern geworden. Das zweite Kind des Paares ist ebenfalls ein Mädchen und trägt den Namen Gio Grace, wie unter anderem das Magazin "People" unter Berufung auf einen Sprecher des amerikanischen Musikers berichtete.

Das genaue Geburtsdatum und andere Details blieben zunächst unklar. Der Frontmann der Rockband Maroon 5 ("Moves Like Jagger", "She Will Be Loved") und das aus Namibia stammende Victoria's-Secret-Model hatten 2014 geheiratet, sie sind bereits seit Juni 2012 ein Paar. Im September 2016 kam ihr erstes Baby mit dem Namen Dusty Rose Levine zur Welt.

Levine wurde vor fünf Jahren vom "People Magazine" zum "Sexiest Man Alive" gekürt. In den USA ist er auch eine TV-Berühmtheit, weil er jahrelang in der Jury der Castingshow "The Voice" saß. Zudem machte er als Serienstar ("American Horror Story") und im Kino ("Can A Song Save Your Life?") Karriere. (dpa)