Zweiter Toter bei Unfall in Kieswerk

29.11.2017 Isselburg-Anholt. Nach dem Arbeitsunfall in einer Kiesgrube im Münsterland ist ein zweiter Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche habe aber noch nicht geborgen werden können, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen. Ein Notarzt sei aber in der Nacht zu dem Verunglückten gelangt und habe nur noch seinen Tod feststellen können. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks versuchten am Morgen, die Leiche zu bergen. Dies sei gefährlich, da immer wieder Kies nachsacke, sagte ein Feuerwehrsprecher. Schon am Dienstagabend war ein verschütteter Arbeiter tot geborgen worden.