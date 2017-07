Zweiter Tag der Tour de France: Vom Rheinland nach Belgien

Zahlreiche Zuschauer stehen in Düsseldorf am Rande der Strecke.

02.07.2017 Düsseldorf. Adieu Le Tour: Am zweiten Tag verlässt die Tour de France Nordrhein-Westfalen und endet dann im belgischen Lüttich. 205 Kilometer legen die Fahrer zurück. Gestartet wird am Mittag in Düsseldorf. Dann geht es über Neuss und Mönchengladbach weiter.

Das Radrennen Tour de France verlässt am Sonntag das Rheinland und endet am späten Nachmittag in Lüttich in Belgien. Das Feld mit 198 Fahrern startet am heutigen Sonntagmittag (12.30). Nach einer Fahrt durch das Neandertal, Neuss, Mönchengladbach und Aachen endet der zweite Tourtag am Abend im belgischen Lüttich. Bevor das Wettrennen beginnt, rollen die Fahrer in Düsseldorf in lockerer Formation zum Hafen. Dort singen bei einer feierlichen Zeremonie drei Tenöre die französische und die deutsche Nationalhymne.

Am Samstag hatte die Tour bei Nieselregen und bedecktem Himmel im Zentrum von Düsseldorf begonnen. Am Sonntag führt die Tour in den Kreis Mettmann, wo Besucher gebeten wurden, sich zu Ehren des Radrennens wie Neandertaler zu kleiden. Auf dem Weg nach Westen rollen die Radfahrer durch Neuss. Dort wurden auf einem Feld wie auf einer Landkarte die Umrisse von Frankreich mit Strohballen nachgestellt. Anschließend werden Mönchengladbach, Würselen und Aachen durchfahren.

Am zweiten Tourtag müssen die 22 Radteams der Tour de France 205 Kilometer zurücklegen. Nach 21 Etappen und 3540 Kilometern endet die Tour de France am 23. Juli in Paris. (dpa)