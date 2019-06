Sportparadies Gelsenkirchen

11.06.2019 Gelsenkirchen . Ein zweijähriger Junge ist am Montag in einem Schwimmbad in Gelsenkirchen ertrunken. Obwohl das Kind noch reanimiert wurde, verstarb es nach dem Badeunfall in einem Krankenhaus.

In einem Schwimmbad in Gelsenkirchen ist am Montag ein kleines Kind ums Leben gekommen. Der zwei Jahre alte Junge sei leblos im Nichtschwimmerbecken gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Kind sei trotz der Reanimation des Schwimmmeisters im Krankenhaus gestorben, teilte die Pressestelle des "Sportparadies" mit.

„Wir alle sind zutiefst erschüttert und können unsere Fassungslosigkeit kaum in Worte fassen. Unser ganzes Mitgefühl gilt jetzt den Eltern und allen Angehörigen des Kindes“, sagte der Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Köllmann laut Mitteilung. Das Bad blieb nach dem Unfall am Montag zunächst geschlossen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei wäre der Junge in wenigen Tagen drei Jahre alt geworden.

Badeunfälle, in Folge derer Kinder ertrinken, geschehen immer wieder. Erst im Januar starb in einem anderen Schwimmbad in Gelsenkirchen ein fünfjähriges Mädchen. Im Mai 2017 ertrank ein Dreijähriger in einem Gartenteich, nachdem er in Bad Breisig unbemerkt von den Erzieherinnen die Kindertagesstätte "Regenbogen" verlassen hatte. Nach dem Tod eines siebenjährigen Mädchens bei einem Kita-Schwimmausflug in Niedersachsen wurden zwei Erzieherinnen und eine Hauswirtschafterin zu Bewährungsstrafen verurteilt. Im Sommer 2018 ertrank ein vierjähriger Junge in einem Bedburger Freibad. 2012 war im Monte Mare in Rheinbach ein Vierjähriger gestorben. (dpa)