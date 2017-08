"High Five" und "Ghettofaust" für alle

Kansas City. Handschlag für alle: Das dachte sich ein zweijähriger Junge, als er in den Flieger von Kansas City nach Chicago stieg. Er spazierte den Gang des Flugzeuges entlang und begrüßte seine Mitreisenden per "High Five" und "Ghettofaust".

Von Alexandra Mölleken, 04.08.2017

Die Herzen der Passagiere eines Fluges von Kansas City nach Chicago schlugen höher, als der kleine Guy Jakubowicz das Flugzeug bestieg. Die meisten Fluggäste waren mit sich selbst, ihrem Gepäck oder Smartphone beschäftigt waren, was dem Zweijährigen definitiv zu unpersönlich war.

Deshalb begrüßte er jeden persönlich – immerhin würde er die nächsten Stunden des Fluges aus dem US-Bundesstaat Missouri nach Illinois mit diesen fremden Menschen verbringen.

Bis über beide Ohren strahlend spazierte Guy durch das wilde Treiben zwischen den Sitzen hindurch und verteilte Handschläge an alle Passagiere. Einmal ein "High Five" für die nette Dame aus Reihe fünf, hier eine "Ghettofaust" für den Passagier in der Reihe dahinter und wieder ein vorsichtiger Handschlag für den freundlichen Herren aus Reihe neun. Mit jedem Handschlag wurde Guys Grinsen größer und gleichzeitig eroberte er das Herz seiner Mitreisenden.

Seine Mutter teilte den ABC News, die zuerst über den freundlichen Fluggast berichteten, dass es sich bei Guys Handschlag um seinen persönlichen "signature move" handelte. Diesen wendet ihr Sohn regelmäßig an, um das Eis mit fremden Menschen zum Schmelzen zu bringen. "Er ist sehr lustig, überhaupt nicht schüchtern", sagte seine Mutter Alya Jakubowicz.

Die stolze Mutter filmte das Spektakel und teilte es über ihren Instagram-Account. Mittlerweile hat der Post fast 21.000 Aufrufe und über 500 Kommentare.