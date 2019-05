Wunderkind in New York

New York. Eine Zweijährige aus New York wird in den USA derzeit als Wunderkund der Kunst gefeiert. Ihre Gemälde erzielen Erlöse von bis zu 1500 Dollar. Kritiker belächeln ihre "Kunstwerke" als wildes Gekritzel.

Von Philipp Neubauer, 03.05.2019

Wildes Gekritzel oder außergewöhnliche Begabung? Eine Zweijährige aus New York versetzt derzeit die Kunstwelt in Aufruhr. Bis zu 1500 Dollar Erlös erzielen ihre Gemälde - und auch in einer eigenen Ausstellung wurden ihre Bilder bereits der Öffentlichkeit präsentiert.

Die zweijährige Lola June hat laut eines ARD-Berichtes schon im frühen Alter ihre Leidenschaft für die Kunst entdeckt. Anfangs habe Lola wie viele Kinder in ihrem Alter gerne vor sich hingemalt, einige Werke wurden da bereits von ihrer nichts ahnenden Mutter entsorgt. Einem Freund der Familie sei dann eines Tages aufgefallen, wie Lola die Farben zueinander in Beziehung setzte. Auch eine befreundete Galerie-Besitzerin habe sofort das Potential in den Bildern gesehen und geahnt, dass sie sich erfolgreich verkaufen werden.

Lola malt gerne auf Leinwand, vermischt viele bunte Farben in wilden Mustern und großen Strichen miteinander. Die Bilder sind schön anzusehen. Doch ist das wirklich große Kunst? Darüber wird viel diskutiert. Einige belächeln die Farbspritzer des zweijährigen Mädchens. Laut Experten steckt in Lola jedoch ein großes Kunsttalent, das ein beeindruckendes Gefühl für die Wahl der Farbgestaltung zeigt. Der Erfolg gibt ihr Recht.

Zum Malen gezwungen wird Lola aber keinesfalls, versichert ihre Mutter. Sie zeichne jeden Tag etwa 15 Minuten. Und der größte Liebhaber ihrer Werke ist offensichtlich sie selbst. Denn Lola hat ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Bildern. Sobald ein Bild verkauft wird, verabschiedet sich die Zweijährige persönlich von ihrem Werk.

Neben ihrer eigenen Ausstellung gibt es auch einen Instagram-Account, der die Kunst und die Malprozesse von Lola zeigt.