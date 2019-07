Nur in Windeln

31.07.2019 WIESBADEN. Allein und in Windeln ist ein zweijähriges Mädchen am Mittwoch durch Wiesbaden spaziert. Die Mutter des Kindes konnte erst nach vier Stunden gefunden werden.

Allein und in Windeln ist ein zweijähriges Mädchen am Mittwoch durch Wiesbaden spaziert. Eine Frau wurde am Morgen im Stadtteil Mainz-Kostheim auf das Kind aufmerksam, das nur mit einer Windel bekleidet und einem Schnuller im Mund unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Sie brachte die Kleine in eine Bäckerei in der Nähe, von wo aus die Polizei verständigt wurde.

Weil die Mutter trotz Lausprecherdurchsagen in unmittelbarer Nähe der Bäckerei nicht gefunden werden konnte, übergaben die Beamten das Mädchen dem Jugendamt. Erst nach vier Stunden konnte die 19-jährige Mutter schließlich gefunden werden. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe. Das Jugendamt prüft das weitere Vorgehen in dem Fall. (afp)