In der JVA Kleve verbrannt

Köln. Die Inhaftierung des jungen Syrers Amad A., der in der JVA Kleve im Herbst 2018 unter ungeklärten Umständen verbrannte, galt lange als eine Verwechselung. Eine Recherche des WDR gibt Anlaß zu Zweifeln.

Von Stephan Werschkull, 04.04.2019

Amed A., der 26-jährige Syrer aus Bonn war am 29. September, zwei Wochen nach einem Feuer in seiner Gefängniszelle in Kleve, in einer Klinik gestorben. Laut einem früheren Bericht hatte der Syrer mindestens 15 Minuten lang in dem Feuer ausgeharrt, bevor er über eine Gegensprechanlage versuchte, auf sich aufmerksam zu machen. Die Behörden hatten danach eingeräumt, dass er in Folge einer Verwechslung mit einem Mann aus Mali mehr als zwei Monate lang zu Unrecht im Gefängnis saß.

Eine Recherche der Magazine "MONITOR" und "Westpol" des Westdeutschen Rundfunks hat nun Unstimmigkeiten dieser These aufgedeckt. Sogar eine gezielte Manipulation der Datensätze, die für die monatelange Verhaftung von Amad A. sorgten, ist nicht mehr ausgeschlossen.

Das nordrhein-westfälische Innenministerium hatte bis jetzt behauptet, die Polizei in Kleve habe bei einer Datenbankabfrage einen Treffer erzielt, durch den Amad A. mit einem per Haftbefehl gesuchten Malier verwechselt wurde. Dieser Malier, von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht, und Amad A. seien beide unter dem Namen "Amed Amed" auffindbar gewesen.

Dem WDR liegt nun ein Schreiben des Landeskriminalamtes (LKA) Hamburg vor, in dem das LKA darauf hinwies, dass zu dem Zeitpunkt gar keine technische Datenverbindung vorhanden war, teilte der WDR mit. Auch die Abfrageprotokolle von der wichtigsten Polizeidatenbank "Inpol" wiedersprechen der Darstellung des NRW-Innenministeriums.

Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass der Name "Amed Amed" erst drei Tage nach der Verhaftung von Amad A. ihm in den Datenbanken zugeordnet wurde. Dabei wurde der Name "Amed Amed" nicht als neue Aliaspersonalie eingetragen, sondern ein bestehender Aliasname gelöscht und ersetzt. Die IT-Expertin Annette Brückner schließt, laut WDR, aus, dass es sich um einen Systemfehler oder ein Versehen handeln könne. Sie gehe von einer "vorsätzlichen Manipulation" aus.

Die Staatsanwaltschaft in Kleve äußerte sich nicht unter Berufung auf das laufende Verfahren. Aktuell wird gegen Polizisten ermittelt, der Vorwurf: Vorsätzliche Freiheitsberaubung.

Im Zuge der früheren Ermittlungen waren zudem weitere Fälle von Menschen bekanntgeworden, die in NRW unschuldig im Gefängnis gelandet sind.