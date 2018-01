Ermittlungen zu Todesumständen dauern an

01.01.2018 Athen. Ein deutsches Touristenpaar ist an Silvester tot in einem Ferienhaus auf der griechischen Urlaubsinsel Kefalonia gefunden worden. Die etwa 30 Jahre alten Touristen starben an Rasiermesser- und Messerstichen, wie örtliche Medien berichteten.

Nach ersten Erkenntnissen einer Gerichtsmedizinerin gebe es Anzeichen dafür, dass das Paar sich selbst tödlich verletzt haben könnte. Der Mann habe in der Badewanne gelegen. Die Frau wurde tot auf dem Sofa des gemieteten Hauses gefunden, zitierten Reporter die Gerichtsmedizinerin Angelikí Tsióla. Sie schätzte, dass das Paar etwa 36 Stunden früher, also etwa am Samstag, starb. Die Nachrichtenportale „Kefaloniapress.gr“ und „Inkefalonia.gr“ berichteten, überall in dem Haus bei Vlachata im Süden der Insel sei Blut gewesen.

Die Polizei in der Inselhauptortschaft Argostoli bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Fall. „Wir können aber noch nicht sagen, woher diese Menschen stammten und ob es sich um ein Verbrechen handelt oder ob sie sich das Leben genommen haben“, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen dauerten voraussichtlich länger. Auch aus diplomatischen Quellen wurden keine Einzelheiten über die Herkunft der Touristen bekannt. (dpa)