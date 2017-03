Zwei junge Menschen sterben bei Frontalzusammenstoß im Münsterland

28.03.2017 Sendenhorst. Bei einem Frontalzusammenstoß in Sendenhorst an der Stadtgrenze von Münster sind zwei junge Menschen ums Leben gekommen. Eine 18-Jährige sei am Dienstagmorgen beim Überholen ins Schleudern geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau und ihr 22 Jahre alter Beifahrer starben. Die Fahrerin des entgegenkommenden Autos kam schwer verletzt ins Krankenhaus.