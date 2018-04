Zwei junge Männer veranstalten illegales Autorennen

08.04.2018 Oberhausen. Zwei junge Männer haben sich nachts in Oberhausen ein illegales Autorennen geliefert. Sie seien in der Nacht zum Samstag nebeneinander auf einen von Anwohnern gerufenen Streifenwagen zugerast, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die 21 und 23 Jahre alten Fahrer das daraufhin eingeschaltete Blaulicht der Polizei sahen, stoppten sie ihre Wagen. Die Beamten hatten zuvor neben einer Gruppe Menschen am Straßenrand angehalten. Die Führerscheine der beiden Fahrer wurden wegen der Teilnahme an einem unerlaubten Straßenrennen sichergestellt, die Wagen wegen baulicher und technischer Veränderungen sichergestellt.