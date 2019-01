Vorarlberg in Österreich

07.01.2019 WIEN. Im österreichischen Vorarlberg sind am Sonntag zwei deutsche Skifahrer ums Leben gekommen. In Vorarlberg galt am Sonntag die zweithöchste Lawinenwarnstufe.

Bei Lawinenunglücken im österreichischen Vorarlberg sind am Sonntag zwei deutsche Skifahrer ums Leben gekommen. Ein 32-Jähriger wurde im Skigebiet Damüls abseits der gesicherten Piste von den Schneemassen erfasst, wie die Polizei nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA mitteilte. Seine 25-jährige Begleiterin habe einen Notruf abgesetzt. Die Wiederbelebungsversuche der Rettungskräfte blieben aber erfolglos.

Im nahegelegenen Schoppernau kam ein 26-jähriger Deutscher ums Leben. Er war nach Polizeiangaben ebenfalls abseits der Piste unterwegs. Seine Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte, denen es aber nicht gelang, den Mann zu reanimieren. In Vorarlberg galt am Sonntag die zweithöchste Lawinenwarnstufe. (afp)