Bonn. Der eine nahm Thomas Gottschalk während der 48. Ausgabe der Show auf den Arm. Der andere erfand genau diese und moderierte sie über Jahre hinweg. Bernd Fritz und Frank Elstner prägten "Wetten, dass..?". Jeder auf seine Art.

Von dpa/ga, 19.04.2017

Am vergangenen Ostersonntag starb der Journalist und Satiriker Bernd Fritz im Alter von 71 Jahren. Zwischen 1987 und 1990 war er Chefredakteur des "Titanic-Magazin". Mit dieser Zeit verbindet sich auch seine bekannteste Aktion: 1988 schmuggelte er sich unter dem falschen Namen Thomas Rautenberg in die ZDF-Show "Wetten, dass..?" ein. Er veralberte das Millionenpublikum und Gastgeber Thomas Gottschalk mit der ungewöhnlichen Begabung des Stifte-Erschmeckens. Alles Täuschung, wie sich später herausstellte.

Scheinbar auf Anhieb konnte der Wett-Kandidat, der sich als Grafiker vorstellte, mit einer dunklen Brille vor den Augen die Farben von sieben Buntstiften am Geschmack unterscheiden. Feinste Nuancen schien der Kandidat zu erkennen. Als der staunende Gottschalk ihn nach seiner Methode fragte, entgegnete der Kandidat plötzlich: "Ich hab' keine Ahnung, woran man das erkennen könnte. (...) Ich kann es nicht. Ich heiße auch gar nicht Rautenberg. (...) Ich heiße Bernd Fritz und bin ein unbescholtener 'Titanic'-Redakteur."

Den Trick verriet er in der nächsten Ausgabe des Satire-Magazins: Er hatte einfach die Brille manipuliert. Fritz war von 2006 an auch Mitherausgeber von "Titanic".

Foto: Chris Hoffmann Frank Elstner hat mit "Wetten, dass..?" Fernseh-Geschichte geschrieben.

Frank Elstner, Erfinder und Moderator der Show, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Auch wenn die ARD den großen Moderator und Sendungserfinder ("Spiel ohne Grenzen", "Montagsmaler", Wetten, dass..?", "Verstehen Sie Spaß?", "Menschen der Woche") gerade mit einer von Kai Pflaume moderierten Werkschau zum Geburtstag gewürdigt hat - in die Vergangenheit zu schauen, ist so gar nicht seine Sache. "Jetzt, wo alle möglichen Menschen mich auf meine Vergangenheit ansprechen, weil ich 75 werde, fange ich auch an, hin und wieder mal ein bisschen zurückzublicken, aber ich muss mich erst daran gewöhnen.", sagte er der Deutschen Presseagentur.

Eng verbunden mit Elstner fühlt sich bis heute auch Thomas Gottschalk. Ihm habe er seine Karriere zu verdanken, übermittelt der Moderator aus Kalifornien. "Frank Elstner ist mit Abstand der freundlichste Mensch, der mir in diesem Geschäft begegnet ist." Hätte Elstner ihm nicht ohne Not "Wetten, dass..? vererbt, wäre er nicht das, was er heute ist, sagt Gottschalk.

Nach dem Tod von Bernd Fritz hat Gottschalk dessen wohl berühmtesten Scherz gewürdigt. Fritz habe sich mit der Buntstift-Wette ins „kognitive Gedächtnis der Deutschen gemogelt“, sagte Gottschalk am Dienstag der „Bild“.

Übel nahm Gottschalk Fritz den Scherz nach eigenem Bekunden nicht. Der Journalist habe seinen Job gemacht, „ich war ihm deswegen nie gram und muss nun traurig zur Kenntnis nehmen, dass sich auch ein Spaßvogel nicht ewig durchmogeln kann“.

Die zehn skurrilsten Wetten der bekannten Show haben wir hier zusammen gestellt.