Zwei Weltkriegsbomben in Bochumer Wohngebiet entschärft

05.07.2017 Bochum. Kampfmittelräumer haben nach einer Auswertung von Luftbildern zwei Weltkriegsbomben in einem Bochumer Wohngebiet entschärft. "Es war völlig unspektakulär", sagte eine Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch nach der Aktion. Die Fünf-Zentner-Bomben seien bei Sondierungen in der Nähe eines Hause in vier Meter Tiefe und in einem nahegelegenen Park in zwei Meter Tiefe entdeckt worden. Die Feuerwehr bedankte sich bei den Bürgern für ihr Verständnis. In dem von Einfamilienhäusern dominierten Areal seien verhältnismäßig wenige Bewohner bei der Evakuierung am Vormittag angetroffen worden. In dem Sicherheitsbereich rund um den Fundort leben etwa 1800 Menschen.