04.09.2017 Mettmann. Ein 39-jähriger Autofahrer hat an einer Kreuzung in Mettmann das Auto eines 27-Jährigen übersehen und dadurch einen Unfall ausgelöst. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Fahrer schwer verletzt und mussten ins Kranenhaus gebracht werden, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Die beiden Autos mussten am Sonntagabend abgeschleppt werden.