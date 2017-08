Zwei Verletzte bei missglücktem Überholmanöver

10.08.2017 Fröndenberg. Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Mittwochabend zwei Autofahrer verletzt worden. Beide würden stationär behandelt, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Mehrere Autos seien in der Nähe von Fröndenberg (Kreis Unna) hinter einem Mähdrescher hergefahren. Während eine 47-jährige Frau mit ihrem Wagen nach links abbiegen wollte, setzte ein 30-Jähriger mit seinem Auto zum Überholen an. Die Wagen stießen zusammen, das Auto des 30-Jährigen landete im Straßengraben. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.