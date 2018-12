Fahrtrichtung Rennerod

Bei einem schweren Unfall in Montabaur sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Montabaur. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B255 in Montabaur hat am Sonntag zwei Todesopfer gefordert. Ein Auto kam auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.12.2018

Am Sonntagabend hat sich auf der B255 ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Nach Angabe der Polizei fuhr der 24-jährige Fahrer mit einer 20-jährigen Beifahrerin von Koblenz in Richtung Rennerod, als das Auto auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte das Auto des 24-Jährigen mit einem Pkw. Auch ein drittes Auto aus Fahrtrichtung Koblenz wurde in den Unfall verwickelt.

Der 24-Jährige und die 20-jährige Beifahrerin verstarben noch an der Unfallstelle. Fahrer und Beifahrer des zweiten beteiligten Autos kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer des dritten Wagens blieb unverletzt. Die B255 musste infolge des Unfalls bis 21.50 Uhr gesperrt werden. Die Unfallursache wird ermittelt.