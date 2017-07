31.07.2017 Lünen. Ein Motorradfahrer und seine Mitfahrerin sind bei einem schweren Unfall in Lünen (Unna) ums Leben gekommen. Der 20-Jährige wollte am Sonntagabend von der Bundesstraße 236 abbiegen. Dabei stürzte er und prallte nach Polizeiinformationen gegen den Mast einer Ampel. Er starb noch am Unfallort. Seine 19-Jährige Mitfahrerin starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Zur Unfallursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.