Zwei Tote nach Brand: Vier Menschen vermisst

04.09.2017 Duisburg. Nach einem nächtlichen Brand in einem Duisburger Mehrfamilienhaus haben Rettungskräfte am Montag zwei Leichen entdeckt. Die beiden Toten hätten in einer Wohnung in der ersten Etage des Hauses gelegen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu ihrer Identität könne erst nach einer Obduktion etwas gesagt werden. Da der Verbleib von weiteren vier in dem Haus gemeldeten Bewohnern zunächst noch nicht geklärt war, konnten weitere Opfer nicht ausgeschlossen werden. Zunächst war nur von zehn Verletzten die Rede gewesen, die sich aber retten konnten.