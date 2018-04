Polizei ermittelt in alle Richtungen

Ein Polizeiauto steht vor einem Restaurant in Köln. Im Keller des Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Polizisten stehen vor einem Restaurant in Köln. Im Keller des Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Polizisten stehen vor einem Restaurant in Köln. Im Keller des Restaurants hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Wie der Mann und die Frau starben und in welcher Beziehung sie zueinander standen, dazu machte die Polizei zunächst keine Angaben.

14.04.2018 Köln. Nach dem Fund zweier Leichen im Keller eines Kölner Restaurants sind die Hintergründe noch unklar. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen.

"Wir ermitteln - und zwar in alle Richtungen", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr war ein Notruf von der Inhaberin des Lokals auf der Friedrich-Karl-Straße eingegangen, so die Polizei weiter. Sie hatte eine der Toten entdeckt und dann die Polizei alarmiert.

Daraufhin seien Beamte zu „Paul's Restaurant“ in der Friedrich-Karl-Straße im Stadtteil Niehl gefahren und haben noch eine weitere leblose Person entdeckt.

Mehrere Einsatzkräfte der Polizei und der Spurensicherung ermitteln in dem Fall. Auch die Staatsanwaltschaft war vor Ort. Möglicherweise handelt es sich um eine Beziehungstat, bei der eine Kellnerin von ihrem Ex-Partner erschossen wurde und sich dieser anschließend selbst erschoss.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zitierte einen Restaurant-Besucher, der Schüsse gehört haben will. Eine Bestätigung dieser Annahme seitens der Polizei liegt jedoch nicht vor. Der Einsatzort wurde während der Ermittlungen weiträumig abgesperrt. (dpa)