Zwei Tote durch Verkehrsunfall in Bornheim

01.07.2017 Bornheim. Bei einem Verkehrsunfall in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis) sind am Samstagmorgen zwei Männer ums Leben gekommen. Die beiden Männer seien aus bislang ungeklärter Ursache mit ihren Fahrzeugen hinter einer Kurve frontal zusammengestoßen, berichtete ein Sprecher der Polizei. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb ein 43 Jahre alter Fahrer an der Unfallstelle. Der 51-jährige Fahrer des anderen Autos erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Der "General Anzeiger" hatte zuvor berichtet.