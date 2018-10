Auch Polizisten verletzt

Polizisten und Beamte der Spurensicherung stehen vor dem Tatort, an dem bei einem Polizeieinsatz zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

Polizeibeamte sperren weiträumig den Tatort ab, an dem bei einem Polizeieinsatz zwei Menschen ums Leben gekommen sind.

19.10.2018 Kirchheim. Bei einem Polizeieinsatz in Rheinland-Pfalz sind am Freitag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Polizistin und ein Polizist erlitten zudem schwere Verletzungen, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit.

Nähere Angaben zu den Getöteten und zur Art des Polizeieinsatzes machten die Ermittler zunächst nicht. "Es bestehen keine weiteren Gefahren", hieß es lediglich.

Die Einsatzkräfte seien in Kirchheim/Weinstraße am Freitagmorgen wegen einer Gefahrenlage alarmiert worden. Dabei sei es zu dem Schusswaffengebrauch gekommen. Wegen des Polizeieinsatzes gebe es in Kirchheim noch Verkehrsbeeinträchtigungen. (afp)