Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

16.12.2017 Wipperfürth. Bei einem Unfall in der Nähe von Wipperfürth (Oberbergischer Kreis) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 19-Jähriger kam am späten Freitagnachmittag mit seinem Auto auf den schneebedeckten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der PKW rutschte auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 41-jährige Fahrer und seine 13-jährige Tochter wurden dabei schwer verletzt. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Landstraße 302 war in Höhe Niedergaul für etwa zwei Stunden gesperrt.