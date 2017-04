Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Bonn

10.04.2017 Bonn. Bei einem Verkehrsunfall in Bonn sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 49-jähriger Autofahrer kam am späten Sonntagabend von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein parkendes Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitten der Mann und seine 30-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weil der 49-Jährige Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 52 000 Euro.