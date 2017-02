Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Wuppertal

12.02.2017 Wuppertal. Bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal sind zwei 43 Jahre alte Männer schwer verletzt worden. Ihr Wagen war am frühen Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei Wuppertal am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden 43-Jährigen wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die Insassen des zweiten Autos blieben unverletzt.