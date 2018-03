20.03.2018 Xanten/Duisburg. Beim Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Rhein bei Xanten (Kreis Wesel) sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache für den Unfall war am Morgen zunächst noch unklar, wie die Polizei in Duisburg mitteilte. Die Schifffahrt auf dem Rhein werde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.