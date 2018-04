Zwei Männer durch Messerangriffe verletzt

14.04.2018 Neuss/Krefeld. Am Wochenende kam es in Neuss und Krefeld zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Messerattacken. Dabei wurden ein 28-Jähriger lebensgefährlich und ein 27-Jähriger schwer verletzt.

In Krefeld wurde ein junger Mann am Freitagabend durch einen Messerangriff lebensgefährlich verletzt. Der 28-Jährige hatte laut Polizeiangaben einen Streit mit einem Bekannten, wobei dieser ein Messer zog und mehrfach zustach. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber durch die Fahndung festgenommen werden. Das Opfer befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

In Neuss war es am Freitagabend zu einem Streit zwischen zwei 27-Jährigen gekommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im Verlauf der persönlichen Auseinandersetzung erlitt einer der Männer starke Schnitt- und Stichverletzungen. Eintreffende Beamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. (dpa)