09.07.2017 Rheine. Unbekannte haben am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr in Rheine (Steinfurt) zwei Geldautomaten gesprengt. Weil ein Zeuge das Trio beobachtet habe, seien die Männer ohne Beute in einem schwarzen Wagen geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Sofort wurde eine umfangreiche Fahndung eingeleitet, bei der laut Polizei auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Am Sonntagmittag waren die Täter noch immer auf der Flucht.