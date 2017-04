Zwei Festnahmen nach Überfall auf Tankstelle in Bonn

13.04.2017 Bonn. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Bonn hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Männer seien bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung gestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Zuvor hatten am Mittwochabend insgesamt drei Männer eine Angestellte der Tankstelle mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert.

Bei der Fahndung kontrollierten die Beamten 20 Personen in einem Bistro. Dabei seien die Polizisten von Gästen beleidigt und mit Gegenständen beworfen worden, sagte der Polizeisprecher. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar. (dpa)