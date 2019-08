Mit Kanu unterwegs gewesen

01.08.2019 Anchorage. Ein Ehepaar aus Deutschland ist in einem See in Alaska tot aufgefunden worden. Sie sollen mit einem Kanu unterwegs gewesen sein.

Ein deutsches Touristen-Paar und eine weitere Person sind tot in dem eiskalten Wasser eines Sees in Alaska gefunden worden. Das Paar sei in einem aufblasbaren Kanu von einem 62-jährigen Führer begleitet worden, bevor sie am Dienstag tot in der Nähe der Zunge des Valdez-Gletschers aufgefunden worden seien, wurde in der Hafenstadt Valdez mitgeteilt.

Von dem Gletscher löse sich Eis ab, erklärte Sheri Pierce, Sprecherin der Stadt. Die Todesursache werde untersucht, doch es sei möglich, dass das Kanu dadurch behindert worden sei. Eines der Opfer wurde auf einer Eisscholle gefunden und zwei schwammen in dem Gletschersee. Die Leichen seien geborgen worden, nachdem ein Kayak-Führer von zwei mutmaßlich toten Personen berichtet habe. (AP)