Nach Vergewaltigungsfall

Palma de Mallorca. Nach dem Vorwurf einer Gruppenvergewaltigung auf Mallorca hat ein Gericht in Palma für zwei der vier festgenommenen tatverdächtigen Deutschen eine Untersuchungshaft ohne Kaution angeordnet.

Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung einer 18 Jahre alten Deutschen in einem Hotel in Cala Ratjada auf Mallorca hat das Untersuchungsgericht von Palma de Mallorca am Samstagabend zwei der festgenommenen Männer in Untersuchungshaft geschickt - und zwar ohne die Möglichkeit, gegen eine Kaution freizukommen.

Zwei weitere Verdächtige wurden laut der "Mallorca Zeitung" nach dem Entscheid auf freien Fuß gesetzt. Diese dürften "im Prinzip" auch ausreisen, so eine Gerichtssprecherin, ohne weitere Details zu nennen.

Festnahme am Flughafen von Mallorca

Nach der Anzeige der 18-jährigen Deutschen waren drei der Männer am Donnerstag zusammen mit einem vierten auf dem Flughafen von Palma de Mallorca festgenommen worden, bevor sie den Rückflug nach Deutschland antreten konnten. Einer der vier wurde aber nach Angaben einer Polizeisprecherin am Donnerstagabend auf freien Fuß gesetzt, weil er ein Alibi vorweisen konnte. Eine Freundin hatte ausgesagt, dass er mit ihr die Nacht verbracht habe.

Am Freitag kam es dann zu einer weiteren Festnahme in Cala Rajada im Nordosten der Baleareninsel. Dabei soll es sich um den Bruder einer der Tatverdächtigen handeln.

Das mutmaßliche Opfer hatte laut der Polizei ausgesagt, sie sei in der Nacht zum Donnerstag auf einem Zimmer im Hotel "Club Cala Ratjada" von zwei Männern im Beisein der beiden anderen vergewaltigt worden. Die Touristin habe ihren Angaben zufolge die Männer beim Feiern kennengelernt und sei freiwillig mit ihnen ins Hotel gegangen.

Zeichen einer Vergewaltigung festgestellt

Laut "Diario de Mallorca" beteuerten die Tatverdächtigen vor dem Haftrichter ihre Unschuld. "Wir sind unschuldig. Das ist alles eine Lüge und wir wurden zu Unrecht seit 72 Stunden festgehalten", sollen die Männer beim Gang in den Gerichtssaal gesagt haben. Sie meinen, die 18-jährige Deutsche hätte dem Sex zugestimmt. Damit steht nun Aussage gegen Aussage.

Eine gynäkologische Untersuchung hatte jedoch Zeichen einer Vergewaltigung bestätigt. So soll einer der deutschen Urlauber das Mädchen festgehalten haben, während ein anderer sie vergewaltigte, berichtet die "Mallorca Zeitung".

Neben dem Opfer war eine deutsche Polizistin beim Gerichtsentscheid anwesend. Die Beamtin ist im Zuge eines dienstlichen Austauschprogramms seit dem 1. Juli auf der Insel. Sie soll auch an der Befragung des Opfers beteiligt gewesen sein.

Sollten die Männer verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 15 Jahren Haft.