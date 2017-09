Zwei Autos nach Überholmanöver überschlagen

10.09.2017 Herten. Bei einem missglückten Überholmanöver sind am Sonntag in Herten vier junge Männer schwer verletzt worden, ein weiterer leicht. Wie die Polizei mitteilte, setzte ein 24-Jähriger in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto zum Überholen an und berührte dabei einen anderen Wagen. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin von der Fahrbahn ab und überschlugen sich. Der 24-jährige Fahrer des überholenden Autos sowie drei Insassen (19, 20, 21) des zweiten Wagens wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand laut Polizei Recklinghausen ein Sachschaden von rund 50 000 Euro.