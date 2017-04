1300 Kilometer durch Australien

Kendall/Australien. 1300 Kilometer reiste ein Zwölfjähriger alleine im Pkw durch die Weiten Australiens. Dann wurde er von der Polizei gestoppt. Nun droht möglicherweise sogar eine Strafe.

Die Distanzen zwischen den Großstädten Australiens sind weit. Mitunter sehr weit. Diese Erfahrung machte nun ein Zwölfjähriger eben in "Down under". Mit dem Auto seiner Eltern wollte der Junge von Kendall an der Ostküste Australiens bis nach Perth an der Westküste reisen - 4000 Kilometer weit. In Broken Hill wurde er von der Polizei gestoppt. Dort hatte er den Bundesstaat New South Wales schon komplett durchquert. 1300 Kilometer hatte der Zwölfjährige zu diesem Zeitpunkt zurückgelegt.

"Seine Familie hatte ihn als vermisst gemeldet unmittelbar nachdem er ausgerissen war", erklärte die australische Polizei. Diese war auf das Fahrzeug überhaupt erst aufmerksam geworden, weil die Stoßstange den Boden berührte. "Die Schäden machten das Auto zu einer Gefahr." Die Polizei geht davon aus, dass der Junge einen Unfall hatte.

Die Strecke von Kendall nach Perth führt durch die trockene Nullarbor-Wüste und dauert mindestens 40 Stunden. Der australische Tourismusverband rät Reisenden ausreichend Benzin und Proviant mitzunehmen sowie vorsichtig zu sein.

Der Zwölfjährige wurde zunächst festgenommen, bis er von seinen Eltern abgeholt wurde. Ihm droht eventuell eine Strafe nach Jugendstrafrecht. "Der Junge hat nicht nur sein eigenes Leben riskiert, sondern auch das Leben der Menschen, an denen er vorbei gefahren ist", so die australische Polizei.